“El ejercicio físico en los pacientes con cáncer disminuye las recaídas y hace que se lleven mejor los tratamientos”

Isabel Echavarria, secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica y oncóloga en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. (Cedida)

Se estima que este 2024 se diagnosticarán 286.664 casos de cáncer en España, una cifra superior a la de 2023, cuando se pronosticó un registro de 279.260 casos. Los números aumentan conforme pasan los años, y de hecho, se espera que en 2040 la incidencia alcance unos 341.000 casos en el país, conforme recoge informe Las cifras del cáncer en España 2024, elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).

Isabel Echavarria, secretaria científica de SEOM y oncóloga en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, explica que este aumento progresivo se debe a varios factores. Por un lado, el aumento de la población y por otro, el envejecimiento. “Al final el cáncer está muy relacionado con la edad y, como la población está cada vez más envejecida, hay más riesgo”. Pero también hay factores muy relacionados con el modo de vida que llevamos y en los que podemos incidir en mayor medida, como son el tabaquismo, el sedentarismo y la obesidad, los tres principales riesgos para desarrollar cáncer.

Te puede interesar: Tras los datos de cáncer en España: el alcohol, el tabaco y la obesidad son una fábrica de tumores

Sin tabaco se podrían evitar el 20% de las muertes por cáncer

“El tabaco es el factor de riesgo clave en muchísimos tumores. El 90% de los cánceres de pulmón se deben al tabaco. Otros muchos, como el de cabeza y cuello, vejiga, riñón, esófago, páncreas, estómago y colon y recto, están muy relacionados”, explica la oncóloga, que señala que “se podrían evitar hasta el 20% de las muertes por cáncer si se eliminara el tabaco”. A pesar de la evidencia científica y de las recomendaciones médicas, el 17% de la población española fuma a diario, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Otro aspecto que preocupa al SEOM es el aumento de casos de cáncer de pulmón en mujeres respecto a los años anteriores. Este 2024, esperan un incremento del 12,3% de los diagnósticos frente a 2023, cifra que lo consolida como tercer tumor con más incidencia en 2024, cada vez con más afectadas que el cáncer de cuerpo uterino, que históricamente ocupaba ese tercer puesto. Para Echavarria hay un factor determinante, que también recoge el informe, la introducción de las mujeres en el tabaquismo. “Desde los años 70, más o menos, cada vez más mujeres fuman y eso es algo se está viendo con claridad porque se ha incrementado muchísimo el cáncer de pulmón en las mujeres”, explica.

Te puede interesar: El desabastecimiento de medicamentos en España sigue a la alza: aumenta un 36% en 2023 respecto al año anterior

Echavarria insiste en que es un factor determinante y que nunca es tarde para dejar el tabaco: “Los beneficios de dejar de fumar empiezan desde el primer día”. “Es verdad que su riesgo nunca se va a equiparar al de un alguien que no ha fumado nunca, pero se reduce muchísimo conforme van pasando los meses y los años. Además, si ya le han diagnosticado un cáncer, dejar de fumar mejora el pronóstico”, detalla.

Obesidad y sobrepeso, un factor de riesgo en aumento

Otro factor clave en la prevención del cáncer para la doctora es llevar un estilo de vida saludable, porque “la obesidad y el sobrepeso están muy relacionados con ciertos tumores, como el cáncer de mama, cáncer de colon, endometrio” y también con otras enfermedades cardiovasculares. “Ese es un factor en el que queremos incidir porque está aumentando”, indica. En España, la obesidad afectaba al 13,7% de la población adulta y el sobrepeso al 33,6% en 2022, según datos del INE.

La relación entre el cáncer y la obesidad no ha sido tan investigada como la del tabaco, pero está probado que hay un vínculo claro. “Todavía no hay evidencia de que, por ejemplo, si las personas obesas vuelven a un peso normal, se consiga revertir ese riesgo, pero lo esperable es que sí”, confirma la oncóloga, que matiza que “generalmente van asociados a más sedentarismo porque cuesta más moverse y a factores de riesgo cardiovasculares y riesgo de muerte por infartos e ictus. Entonces, dentro de que todavía no tenemos datos tan claros como con el tabaco, que ya llevamos mucho más tiempo investigándolo, lo esperable es que sí que se consiga revertir al menos parte del riesgo”.

Programas de cribado contra el cáncer

Según los datos del INE, en 2022 (último año con registros) se notificaron 464.417 fallecimientos y los tumores causaron de uno de cada cuatro (24,7%). En concreto, el cáncer fue el responsable de 114.828 muertes, 1.200 más que en 2021. Sin embargo, los valores de la prevalencia estimada para el año 2024 son mayores por el progresivo aumento en la incidencia y supervivencia del cáncer. Pero, a pesar de este incremento en las muertes, de forma general, la mortalidad se ha reducido en las últimas décadas, y esto se debe principalmente a las actividades preventivas, las campañas de diagnóstico precoz, los avances terapéuticos, y, en hombres, la disminución del tabaquismo.

“Parte del aumento de la prevalencia también puede ser porque se han establecido ciertos programas de cribado como el de colon, por ejemplo. Entonces diagnosticarlos de forma precoz y además los tratamientos están mejorando, hace que, por suerte, cada vez la gente sobreviva más al cáncer y haya más prevalencia”, comenta, y añade que, en el caso del cáncer de mama, la UE se ha posicionado favor de que se adelante el cribado a los 45 años “y en realidad muchas comunidades autónomas están empezando a adelantarlo”.

El ejercicio como herramienta de prevención, tratamiento y supervivencia

“El deporte se debería recetar a toda la población”, asegura la oncóloga y la en prescripción incluye también a los pacientes oncológicos: “El ejercicio físico en los pacientes con cáncer disminuye las recaídas, es decir, que mejora la supervivencia, y hace que se lleven mejor los tratamientos”. Matiza que hay que tener en cuenta que cada persona es diferente y por eso el ejercicio que realicen debe estar adaptado, “no se le puede hacer la misma recomendación a todos los pacientes, pero sí que se ha visto que es fundamental combinar un poco de ejercicio aeróbico y también ejercicio de fuerza”.

Echavarria añade que mantenerse activo y practicar ejercicio reporta muchos beneficios para estos pacientes. “Tienen menos cansancio con el tratamiento, menos dolores articulares y, sobre todo, mejora mucho esa sensación de debilidad que puede dar la quimioterapia y otros tratamientos”, detalla. Se trata de “una mejora muy subjetiva pero muy importante, que además se está viendo de forma consistente en los estudios”.