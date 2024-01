El exjefe de Alonso en Ferrari sitúa a un piloto de la parrilla de Fórmula 1 : “Están a la misma altura”

Alonso durante el GP de Países Bajos (REUTERS).

Alonso fue el séptimo coche en cruzar la línea de meta en Yas Marina -allá por el mes de noviembre- mismo cajón desde el que partía, tras haber exprimido al máximo el rendimiento de su AMR23 una vez más. El asturiano le ganó la batalla a Sainz por el cuarto puesto del Mundial de pilotos en una carrera para olvidar del piloto de Ferrari, condicionada por su mala clasificación del sábado. Fernando finaliza cuarto del Mundial, pese a todos los obstáculos, detrás los dos Red Bull y Hamilton. Todo ello conseguido con el que actualmente es el quinto coche de la parrilla en cuanto a rendimiento. “Me falta velocidad punta, soy el más lento en la recta”, afirmaba Alonso.

No pudo evitar que McLaren afiance la cuarta plaza del Mundial de Constructores, pero volvió a realizar una excelente maniobra con Hamilton para finalizar la temporada como la empezó, adelantando al británico, algo que siempre le da un regusto especial. Fernando se divirtió con un Aston Martin peleón y volvió a demostrar sobre la pista su capacidad de sacar partido a un monoplaza limitado. Esa misma característica le reconoció Andrea Stella, exingeniero del asturiano en Ferrari y actual director jefe de Mclaren.

Te puede interesar: Alonso rompe su silencio sobre el GP de Madrid y manda un ilusionante aviso para la próxima temporada: “Siento mariposas”

Norris, a la altura de Schumacher y Alonso

“Cuando hablamos de ser el más completo, definitivamente pienso en Fernando Alonso antes que Verstappen. Básicamente no tiene debilidades. Creo que esto le hace único. No es el mejor en muchas cosas, pero es muy fuerte en todas. Puede hacer cálculos matemáticos mientras conduce. Por otro lado, Lando Norris que su desarrollo como piloto hará que llegue a ser tan completo. Me recuerda un poco a Fernando. Mi top 3 de pilotos con coches iguales sería Fernando Alonso, Max Verstappen y Lando Norris”, reflexiona. El piloto ha renovado con McLaren hasta más allá de 2025, aunque sin especificar una fecha exacta. Sin embargo, lo que sí es seguro, al menos bajo contrato firmado, es que su relación se va a extender hasta, como mínimo, el momento en el que la Fórmula 1 cambie de reglas en 2026. Una apuesta que refleja la estima en la que Mclaren valora al inglés.

La opinión del jefe de Alonso en Aston Martin sobre la posibilidad de que el coche de 2024 gane carreras.

“Definitivamente, Lando está a la altura de Alonso y Schumacher”, ha admitido en declaraciones recogidas por Autosport. “Es de la misma categoría, el mismo tipo de material de campeón del mundo, el talento subyacente, la mentalidad, la ética de trabajo. Está todo preparado. Pero al mismo tiempo, cuando se piensa en los campeones, hay algo que los caracteriza: sólo mejoran. Los verdaderos campeones parecen mejorar año tras año. Y creo que es así porque utilizan la inteligencia, la ética, y tienen a su alrededor a los mejores. Hacen lo que sea para mejorar cada vez más, porque el deporte es cada vez más competitivo”, ha añadido, afirma sobre el piloto británico, que terminó sexto el campeonato, un punto por debajo de Alonso y Leclerc y doblando a su joven compañero.

Alonso y el simulador ‘chivato’

Queda un mes para el inicio de la nueva temporada de Fórmula 1 y las escuderías apuran el tiempo para exprimir al máximo los simuladores con el fin de poder sacar el mejor rendimiento posible a sus monoplazas. “Cuando estás en el simulador, estar concentrado es lo principal. No te queda otra que ser extremadamente preciso. Esa precisión, el nivel de concentración que tienes en el simulador, es bastante extremo. Y, obviamente, debe ser similar al de una carrera real”, apunta un Fernando Alonso que, gracias al trabajo en el simulador, ha detectado un fallo a solventar por Aston Martin.

En un vídeo difundido por la escudería británica se ve al asturiano muy centrado en hacer pruebas en el simulador. Una labor fundamental para detectar problemas en el nuevo coche. Precisamente lo que ha sucedido. “El lugar donde se nota más es en la sexta curva, cuando subes de marcha y giras a la derecha para tomar la séptima curva. La dirección es bastante pesada y cuesta un poco. Hay que ser muy preciso cuando transmites la información. Debes estar muy centrado y lo que hagas en el simulador tiene que ser muy parecido, si no igual, a lo que haces en el coche real”, asegura.