Un piloto español critica ferozmente el circuito de Fórmula 1 de Madrid: “Si digo lo que pienso me llevan preso”

“Madrid va a ser diferente porque tendremos un circuito híbrido de espectáculo que aportará momentos vibrantes especialmente diseñados para los espectadores. El circuito deberá ser homologado por la FIA, pero estamos seguros de que no dejará indiferente a nadie”, adelantaba Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA. El trazado constará de 5,4 kilómetros, 20 curvas y cuatro puntos de adelantamiento. A grandes rasgos, y sin entrar a detalle, estas son las claves fundamentales del trazado.

Sin embargo, ¿cómo es, realmente? La respuesta la han dado desde el equipo de eSports de una de las escuderías de la actual parrilla de Fórmula 1, Williams. Uno de sus pilotos, NukoDrop, ha mostrado cómo es una vuelta virtual (el circuito real todavía no está ni empezado a construir) que completa en 1:32.4, el crono previsto según los diseñadores del trazado. En esta vuelta, se ve cómo pasa por la larga recta de meta, los túneles por debajo de Valdebebas, la peraltada del segundo sector o la zona más técnica de la última parte con la última curva de 90º grados.

“Trazado ultra peligroso”

Un trazado que cuenta con voces favorables, pero también detractores. A través de sus redes sociales, el ganador del Gran Premio de Macao, varios campeonatos de Fórmula 3 y piloto probador de Force India en 2014, Dani Juncadella, se ha mostrado fervientemente opuesto al futuro circuito de Madrid. Predice que el circuito ofrecerá “nula opción de adelantar”, lo considera “ultra peligroso” y expone que no le gusta la filosofía de muros y pianos al estilo “Miami, Vegas, Sochi, etc”. Por otro lado, el catalán aclara que no le importa que el Gran Premio de España pase a Madrid, ya que “Colau lleva años sembrando el pánico entre turistas”.

“No digo lo que opino del circuito porque me llevan preso. O bueno no sí que lo digo: menuda...”. Comienza Dani Juncadella. El piloto se explica más a fondo conversando con sus seguidores en los comentarios, compartiendo la opinión de que los circuitos urbanos rápidos, con rectas de varios kilómetros y curvas ciegas que pueden ser peligrosas. También añade: “Realmente lo que expongo no excluye la posibilidad de tener carreras divertidas. Lo veremos con el circuito finalizado. Ojalá pudiera correrse en el Jarama . Sería BESTIAL. Pero comentándolo con algunos conocedores del asunto y sabiendo de las condiciones actuales del Jarama (tanto a nivel de circuito como de entorno), entiendo que es algo impensable”.

Punto de vista de los diseñadores del circuito

El CEO de Dromo, Jarno Zaffelli, explicó los detalles de la construcción del circuito madrileño, misma empresa que se encargó de las remodelaciones de algunos de los mejores circuitos como los de Spa (Bélgica), Silverstone (Reino Unido) o Zandvoort (Países Bajos). “Comienza frente a la entrada de IFEMA, en el sentido horario, primer giro a la izquierda, para entrar a la curva dos tras mil metros a toda velocidad, al segundo punto de adelantamiento en la quinta curva”, describía el trazado Zaffelli.

“Desde aquí, se entra en el primer túnel que desciende al 8% de compresión hasta el búnker. Después, se entra a ciegas en la curva de Valdebebas, eso lleva al tercer punto de adelantamiento después de unos 1.500 metros al límite. Y desde ahí llegamos al cuarto punto de adelantamiento, tras una curva y una curva rápida en la frenada del pabellón 14. Las dos últimas a 90 grados, en perfecto estilo urbano, y nos encontramos frente al edificio principal para celebrar a nuestros ganadores”, ha concluido. El pitlane se construirá junto a los pabellones y el paddock en el interior de los mismos.