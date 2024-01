Fernando Alonso ya prepara la nueva temporada: así es el nuevo simulador de Aston Martin que ya ha probado

El piloto español Fernando Alonso en las pruebas con el nuevo simulador de Aston Martin (@AstonMartinF1)

Las vacaciones se han terminado. Desde que el pasado mes de noviembre se apagasen los semáforos del Gran Circo, las escuderías ya han vuelto al trabajo. Lo han demostrado así en sus perfiles de redes sociales, como es el caso de Aston Martin. Los de Silverstone han publicado imágenes de Fernando Alonso probando el nuevo simulador del AMR24.

Para el piloto español esta será la 21ª temporada de su carrera y la segunda en la escudería británica. La anterior campaña fue una completa sorpresa para el asturiano, ya que, encadenó seis podios en las primeras ocho carreras. Sin embargo, conforme iba avanzando la temporada, parece que el monoplaza no mantuvo el alto rendimiento que había demostrado en los inicios, y decayeron los resultados. Alonso terminó último en Singapur y no terminó ni en Austin ni en México. En Brasil, a falta de dos carreras para el final de la temporada, el coche del español pareció volver a mostrar indicios de mejora. Le permitió finalizar en la tercera posición y desde entonces el equipo ha comunicado su aprendizaje durante la temporada y haber descubierto qué era lo que estaba fallando: “Una filosofía de desarrollo muy agresiva”.

En esta línea de mejora continua y a falta de un mes para que se presente el nuevo Aston Martin para esta temporada (el 12 de febrero), Alonso ya pilota a los mandos del nuevo monoplaza en las sesiones de simulador en la fábrica de Milton Keynes. El asturiano está comprobando en la sede de Aston Martin las primeras sensaciones del que será su nuevo aliado en 2024, en estos primeros programas de simulación. “Manos a la obra”, dice la publicación de Twitter, acompañada con dos fotos del piloto en el nuevo simulador.

Down to business. pic.twitter.com/vtoFWbgVG3 — Aston Martin Aramco Formula One Team (@AstonMartinF1) January 11, 2024

De cara a 2024, tanto la escudería como el piloto asturiano buscan dar el salto que les permita acercarse a Red Bull. Una vez detectados los motivos del bajón de rendimiento sufridos a lo largo de la segunda mitad del 2023, asentarse en el podio de manera más regular es el objetivo de cara al siguiente curso. “La razón de nuestra caída fue por una filosofía de desarrollo muy agresiva”, apunta Dan Fallows, director técnico de la escudería, como explicación al bajón de rendimiento del AMR23 de Alonso en la segunda mitad de la temporada.

Calendario muy cargado

“Dije, incluso antes de 2018, que el día que deje de competir no será porque no me sienta motivado para pilotar. Si me siento tan bajo, creo que se notará y no estaré contento con mi rendimiento, y entonces seré el primero en levantar la mano y decir: ‘Vale, ha llegado el momento’. Pero no creo que llegue ese momento en cuanto a sentirme así de bajo, porque tengo una confianza extrema en mí mismo con mi rendimiento. He descubierto que son tres carreras juntas y son este tipo de cosas las que agotan mi batería y no la conducción”, explica.

El ovetense prefiere guiarse por las sensaciones y valorará todo según vaya cada gran premio de 2024. “El año que viene veré cómo me siento con 24 carreras. Si tengo la sensación de que ya no rindo como espero de mí, seré el primero en levantar la mano”, afirma. Su llegada a Aston Martin ha sido un soplo de aire fresco en su carrera deportiva: cuarto en el Mundial de Pilotos, cuarto en Constructores y ocho podios. Unos resultados que ni el equipo de Silverstone ni el propio Alonso se esperaban.