Qué fue de los 16 supervivientes de ‘La sociedad de la nieve’: su vida tras el accidente en los Andes

Tráiler de 'La sociedad de la nieve', la nueva película de J. A. Bayona que se estrenará en Netflix el 4 de enero de 2024

La película de J.A. Bayona La sociedad de la nieve llegó hace tan solo unos días a Netflix después de su paso por salas, y se ha convertido en una de las películas más vistas y comentadas de lo que va de 2024. El filme recrea la historia del desastre aéreo del Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, en el cual fallecieron 29 pasajeros y del que solo sobrevivieron tras el accidente 16 personas, que consiguieron pasar más de 72 días a la intemperie antes de ser rescatados.

La sociedad de la nieve está precisamente centrada en esos momentos posteriores al accidente, con los supervivientes del desastre intentando reponerse del golpe y sobre todo abriéndose paso en las condiciones más inclementes. A muchos este argumento les sonará familiar, ya que se hizo una película basada en esta misma tragedia, ¡Viven!, la película dirigida en el año 1993 por Frank Marshall y que contaba con Ethan Hawke o John Malkovich al frente de su reparto. Aquella película estaba basada en la novela de Piers Paul Read Alive: The Story of the Andes Survivors, mientras que la de Bayona toma como material de referencia La sociedad de la nieve de Pablo Vierci, escritor uruguayo que recogió los testimonios de los 16 supervivientes del desastre tras el estreno del documental Náufragos. Vengo de un avión que cayó en las montañas, en el cual el director Gonzalo Arijon (con ayuda de Virginia Martinez) ya recogía buena parte de todos estos testimonios, formando un relato aún más fidedigno si cabe de los hechos.

Te puede interesar: ‘La sociedad de la nieve’ arrasa en Netflix y ya es la película más vista en todo el mundo

Más allá de la película, lo cierto es que se esconde otra gran historia, que no es otra que la que han vivido los supervivientes del accidente tiempo después y no sale en pantalla. De los 16 supervivientes, la mayoría jóvenes estudiantes e integrantes del club de rugby uruguayo Old Christians Club, tan solo dos han fallecido en todo este tiempo. El empresario de Montevideo Javier Methol murió en 2005 a consecuencia de un cáncer, mientras que José Luis ‘Coche’ Inciarte, uno de los líderes del grupo, falleció el pasado verano, si bien tuvo tiempo de asesorar en La sociedad de la nieve y pudo ver la película antes de fallecer. No obstante, a los catorce restantes se les ha podido ver en mayor o menor medida y seguir su historia, pues algunos de ellos incluso han accedido en muchas ocasiones a contar su propia experiencia de la tragedia.

Roberto Canessa, sobreviviente de la tragedia de los Andes, habla este 5 de ediciembre de 2023 en una entrevista con EFE durante las mesas temáticas sobre la película "La sociedad de la nieve", en la Sala Vaz Ferreira de Montevideo (Uruguay)r. EFE/ Sofía Torres

De supervivientes a héroes y mentores motivacionales

Dejando a un lado el desenlace de la película pero sin olvidar que se trata de una historia real, uno de los encargados de organizar el rescate fue Roberto Canessa. El jugador de rugby y estudiante de medicina, que contaba con apenas 19 años, fue clave a la hora de buscar ayuda, pero también atendiendo a sus amigos y compañeros heridos gracias a sus estudios de medicina. Una experiencia que le llevaría a seguir con su formación y a posteriormente especializarse en cardiología infantil, por la que ha ganado hasta tres Premios Nacionales de Medicina en su país, además de conseguir formar una familia con su novia de toda la vida.

El otro joven que acompañaba a Canessa en su expedición en busca de ayuda era el también famoso Fernando Seler Parrado Dolgay, conocido como Nando Parrado. Él fue uno de los más afectados por el desastre, ya que perdió a su made y a su hermana así como posteriormente a dos de sus mejores amigos, Francisco “Panchito” Abal y Guido Magri. No obstante, Parrado no solo sobrevivió al accidente a pesar de recibir un fuerte golpe en la cabeza sino que también pudo continuar con su vida, retormando un negocio familiar de ferreterías e incluso llegando a competir en automovilismo en Sudamérica y Europa, participando en el Campeonato Europeo de Turismos con el equipo Autodelta o corriendo la carrera de automóviles históricos Le Mans Classic.

Otra de las figuras más destacadas y recordadas del accidente es Carlos Miguel Páez Rodríguez, conocido popularmente como Carlitos Páez. El por entonces estudiante se acabó licenciando como técnico agropecuario y estuvo trabajando en ese campo durante varuos años, para posteriormente dedicarse al mundo de las relaciones públicas a partir de abrir una consultoría de comunicación. Sin embargo, su labor más importante ha sido quizá la de conferenciante como narrador de su experiencia para millones de personas, llegando incluso a escribir dos libros al respecto: Después del día diez y Desde la cordillera del alma. Además, Páez ha sido otra figura indispensable dentro del rodaje de La sociedad de la nieve, ya que no solo ha ejercido como asesor sino que también ha participado de forma activa en la película, en la que interrpreta a su propio padre.

Carlitos Páez en "La sociedad de la nieve" (Netflix)

Otro miembro destacado de la expedición fue Roy Harley, quien se encargó de activar la radio y gracias al cual tenemos algunos de los documentos gráfricos del suceso, ya que portaba con él una cámara fotográfica. En la actualidad es ingeniero y se dedica a dar charlas a lo largo de todo el mundo. Algo parecido a Pedro Algorta, quien inicialmente no se mostraba proclive a hablar de la tragedia pero quien finalmente lo hizo a través de su libro Las montañas siguen allí.

Antonio Vizintín, al que apodaban ‘Tintín’, fue otro de los miembros que optó por superar su tragedia a través de apariciones públicas, aunque por el camino sufrió varios reveses, pues se divorció y en 1991 se quedó viudo de su segunda esposa y con dos hijos a su cargo. Gustavo Zerbino, compañero de universidad de Canessa, fue otro miembro destacado de la expedición, pues se encargó de preservar buena parte de las pertenencias de la tripulación y de, llegado el momento, animar a los supervivientes a comer para seguir adelante. Además, Zerbino también se animó a dar charlas motivacionales al tiempo que dirige un negocio.

El último de los supervivientes que ha estado en el foco público es Moncho Sabella, que además fue uno de los últimos en incorporarse al vuelo porque sus amigos Carlitos Páez y Roberto ‘Bobby’ François lo convencieron a última hora. Sabella es a día de hoy un empresario prestigioso, está casado y, aunque inicialmente prefería mantenerse al margen por respeto a las familias de las víctimas, finalmente accedió a dar charlas como muchos de sus compañeros.

Imagen del rodaje de 'La sociedad de la nieve'

Los que han preferido olvidar el accidente

No todos los miembros de la expedición han querido compartir su experencia, sino que han preferido vivir su tragedia a su manera. Adolfo ‘Fito’ Strauch, que inventó el sistema para derretir el hielo y conseguir así agua, fue uno de esos, pues pasó página del desastre y se marchó a vivir en el campo con su mujer, con la que tuvo tres hijos. Adolfo viajaba con sus primos Daniel Fernández Strauch y Eduardo Strauch, quienes también sobrevivieron y tampoco han estado muy en el foco. El primero es ingeniero agrónomo y tiene una empresa tecnológica en Montevideo, mientras que Eduardo es un conocido arquitecto con cinco hijos.

Álvaro Mangino sobrevivió a pesar de tener una pierna rota, pues Canessa consiguió recolocarle los huesos y le preparó un espacio para que pudiera recuperarse. Mangino se casó con su novia de toda la vida, se marchó a vivir a Brasil y aunque se mantiene al margen, es miembro de la junta del equipo de Rugby Old Christians. Por su parte, Pancho Delgado también sufrió daños en sus piernas, y fue el único que al principio se atrevía a hablar de cómo habían tenido que comer la carne de sus compañeros, para posteriormente mantener un silencio absoluto con respecto al tema.

Por último, Alfredo Delgado y Roberto ‘Bobby’ François completan la lista de los supervivientes, aunque de ellos apenas se sabe algo. El primero terminó Derecho y abrió un despacho notorial, de los más prestigiosos en Uruguay. El segundo se casó, tuvo seis hijos y se dedicó a ser productor agropecuario en un rancho, manteniéndose al margen de todo y sin conceder entrevistas.