Letizia es la ‘royal’ que más ropa estrena al año: todo el dinero que se gastó en 2023

La reina Letizia en una visita oficial en Dinamarca. (Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS)

Ahora que Mary de Dinamarca está a punto de vivir uno de los días más importantes de su vida, pues el próximo 14 de enero se convertirá en reina de Dinamarca con el ascenso al trono de su marido, Federico, tiene mucho trabajo por delante. Y si bien lleva muchos años representando a su país natal como princesa, el nuevo rol que va a tomar tiene muchas más implicaciones, de ahí que sea más que aconsejable que tenga algún referente en quien inspirarse.

¿Y quién mejor que la reina Letizia? Ambas mujeres no solo tienen un pasado en común, pues ambas nacieron y crecieron lejos de palacios y de los estrictos protocolos, sino que además tienen gustos similares, especialmente en la moda. De hecho, es en este plano en el que la mujer de Felipe VI consigue destacar año tras año, pues ha entendido a la perfección que la ropa no es solo para vestirse, sino que además con ella se puede comunicar sin necesidad de pronunciar una palabra.

Y todo ello sin desembolsar grandes fortunas porque, como ha desvelado la página web especializada en moda royal, UFO No More, Letizia es la reina que más estrenó el año pasado y una de las que menos gastó en ampliar su colección de moda. Esto es posible gracias a su gusto por combinar prendas de marcas de lujo con otras asequibles, de tiendas low cost en las que suele comprar todo el mundo.

Letizia y Mary Donaldson en una imagen de archivo. (Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/via REUTERS)

Según el mencionado medio, en 2023 la Reina de España estrenó 162 piezas entre ropa, joyas y complementos, colocándola en el número 1 del ránking. Justo por detrás de ella está la princesa Victoria de Suecia, con 144 estrenos, algo entendible si se tiene en cuenta que son también quienes más actos suelen tener a lo largo de un año laboral. Por debajo de ellas se encuentra Charlène, con 142 piezas nuevas en 2023, y María Teresa de Luxemburgo, en cuarto lugar con 135. Curiosamente ellas son las representantes de los dos países más pequeños de Europa, lo que hace que tengan menos actos, pero aún así hicieron grandes desembolsos.

El precio

En cuanto al dinero que se han gastado, Letizia vuelve a destacar al haber desembolsado tan solo 85.890 euros, según UFO No More. En su informe describen que Letizia “estrenó 162 artículos nuevos en 2023, de los cuales 128 se incluyeron en su total de 58.890,64 euros -el resto o bien no se han identificado o bien no tienen un precio público al ser hechos a medida-. Con estos 128 artículos, su precio medio por pieza fue de 460,08 euros”.

Pese a esta información, el citado medio quiere matizar que “a valor nominal, nuestros cálculos son lo que vale la ropa de la realeza y, en teoría, lo que nos costaría a usted o a mí comprar dichas piezas. Sin embargo, no estamos diciendo que estos cálculos sean lo que gastaron específicamente las damas de la realeza, ya que no podemos verificarlo. Reconocemos plenamente que los miembros de la realeza pueden recibir descuentos o recibir algunas de estas piezas como regalo. Sin embargo, para mantenernos objetivos, tomamos la decisión de usar solo el valor minorista total de las piezas para no mostrar parcialidad”.

Su opuesta, Charlène

Charlène de Mónaco en una imagen de archivo. (REUTERS/Eric Gaillard)

Y mientras que Letizia ha tenido un gasto más que moderado, en el opuesto se encuentra Charlène de Mónaco, con un desembolso en moda, complementos y joyas de 371.000 euros durante el año pasado. Justo detrás de ella aparece el nombre de Eugenia de York, lo cual es toda una sorpresa teniendo en cuenta que la nieta de Isabel II no tiene ni agenda oficial. Tampoco se queda atrás su hermana, Beatriz, que está en el cuarto lugar con un gasto de 108.053 euros.

Sin embargo, estas cifras pueden tener una explicación: las dos eligieron joyas muy caras de la firma Garrard para acudir a la coronación de su tío el rey Carlos III.