Las últimas imágenes de Juan Carlos I, el rey que cumple 86 años en el exilio

Imagen de archivo del rey emérito Juan Carlos de su última visita a Madrid, el pasado diciembre, para celebrar el 60 cumpleaños de la infanta Elena. EFE/ Javier Lizón

En agosto de 2020, hace ya más de tres años, Juan Carlos I hacía pública su decisión de abandonar España y trasladarse a Abu Dabi. Así, el emérito pretendía alejarse de la vida pública y el foco mediático tras una serie de informaciones que lo vinculaban con investigaciones por posibles irregularidades fiscales y delitos de blanqueo de capitales. Hoy, el emérito cumple 86 años y sigue residiendo en Emiratos Árabes, donde celebrará un cumpleaños por todo lo alto, con más de 80 invitados, sus hijas y amigos de todos los ámbitos.

Durante los dos primeros años después de su marcha, el emérito permaneció en Abu Dabi. Sin embargo, en la primavera de 2022 regresó por primera vez a España en un viaje de varios días en el que visitó la ciudad de Sanxenxo, en Galicia, y pasó también por Madrid. Desde ese primer viaje, una vez la justicia archivó sus causas pendientes, han sido varias las veces que el emérito ha regresado al país.

Reunión familiar por el cumpleaños de la Infanta

La Infanta Elena y el Rey Juan Carlos a la salida del restaurante en la celebración del cumpleaños de la Infanta. José Ramón Hernando / Europa Press

El pasado 20 de diciembre fue el 60 cumpleaños de la infanta Elena, la primogénita de Juan Carlos y Sofía, con quien el emérito mantiene una estupenda relación. Por eso, con motivo de celebración de la sexta década de la infanta, ella misma organizó una comida en un conocido restaurante de Madrid, consiguiendo una insólita reunión familiar: ni siquiera los reyes, Felipe VI y Letizia, se perdieron el evento. Por su parte, Juan Carlos aterrizó esa misma mañana, acompañado de su otra hija, Cristina. Una vez terminado el cumpleaños, el emérito regresó a Abu Dabi junto a su nieto Froilán.

El 31 de octubre fue también una fecha señalada: la princesa Leonor cumplía 18 años. Ese día, la princesa no solo alcanzaba la mayoría de edad, sino que, además, juró la Carta Magna en el Congreso, de manera que, si algo le pasara al rey, ella ya podría acceder al trono. Para celebrarlo, los reyes, Felipe y Letizia, organizaron un evento en el Prado en el que no faltaron los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía. Ese representaba también el reencuentro entre abuelo y nieta, ya que el emérito no había tenido ocasión de ver a la hija mayor del rey Felipe VI desde que abandonó España en agosto de 2020.

Juan Carlos, acompañado por la Reina Sofía e Irene de Grecia, llegan al Palacio del Pardo para asistir a la celebración del 18 cumpleaños de la Princesa Leonor. Óscar Ortiz / Europa Press

El ‘Bribón’, a toda vela

El Rey emérito Juan Carlos sale a navegar en el Bribón. Elena Fernández - Europa Press

Una de las aficiones de Juan Carlos, y que sigue practicando a sus 86 años, es la vela. Por eso, con el fin de participar en una regata programada en julio por el Real Club Náutico de Sanxenxo a bordo del ‘Bribón’, el barco con el que el emérito navega’, visitó la localidad pontevedresa. En esa ocasión, no coincidió con su hijo, el rey Felipe VI, ya que él se encontraba navegando en Palma.

El rey emérito, Juan Carlos I (2i), navega con el 'Bribón'. Elena Fernández - Europa Press

A finales de septiembre, tan solo dos meses después, el emérito volvía a Sanxenxo en su cuarta visita a España desde que se marchó a Abu Dabi. Esta vez, la excusa fue participar en la octava Regata Rey Juan Carlos I. En esa ocasión, su hijo, Felipe VI, se encontraba a apenas 15 kilómetros, ya que presidía la inauguración de la V edición del Foro La Toja en O Grove. No obstante, aunque padre e hijo estaban a tan solo pocos minutos en coche, no se vieron cara a cara.