Ortega Smith pudo ser expulsado y no fue ni avisado: qué dice el reglamento sobre su agresión a Eduardo Rubiño

El concejal de Vox Javier Ortega Smith agredió al también edil Eduardo Rubiño, de Más Madrid, en un pleno. No va a dimitir.

Más allá de la agresión del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, al concejal de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, quien golpeó con los papeles que llevaba en la mano una botella de plástico hacia el concejal del grupo de la izquierda durante el Pleno celebrado el pasado viernes, la actitud del presidente del Pleno, Borja Fanjul (PP), también está en el punto de mira. La respuesta al incidente, equiparando al agresor con la víctima, ha sido objeto de la petición de dimisión del presidente popular, presentada por Más Madrid, por no expulsar ni llamar al orden al diputado nacional de Vox tras este suceso.

Según el artículo 79 del Reglamento Orgánico del Pleno, el presidente podrá “llamar al orden a cualquier miembro de la Corporación” que, entre otros motivos, “profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de sus miembros, de las instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad”. En este sentido, Fanjul no solo no amonestó el gesto sino que ni siquiera llamó al orden.

Este texto contempla además que, “tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera llamada, el presidente podrá ordenarle que abandone el Pleno, adoptando las medidas que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión”, algo que no llegó a producirse porque no hubo ningún primer aviso en este sentido.

“Agradecería a la bancada de la izquierda que se siente y guarde silencio [...] los que quieran marcharse, que acaben de marcharse; me parece muy bien, pero les agradecería que se sentasen”, fueron las primeras palabras de Fanjul inmediatamente después del incidente. Tras dar el turno de palabra a la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, se lo dio al propio Ortega Smith, quien supeditó su perdón a las disculpas de Rubiño: “Yo le pido perdón si él me pide perdón de lo que me ha dicho”.

El edil de Más Madrid había reprochado las palabras vertidas por el concejal de extrema derecha contra Adriana Moscoso (PSOE). Durante el debate de una iniciativa para rechazar la moción de censura del PSOE y EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, la edil socialista comentó que nació en Navarra y que su familia estaba acostumbrada a mirar los bajos del coche por si eran blanco de ETA.

Antes de la agresión

Tras esta intervención, Ortega Smith señaló desde el atril: “Lo que yo no sé cómo ha aceptado usted subir aquí a defender esto, porque si yo fuera familiar suyo me daría vergüenza que un familiar mío se atreviera a subir a la tribuna habiendo sido amenazado, como usted ha dicho, a justificar un acuerdo con los terroristas que persiguieron a sus padres”. Fue entonces cuando el concejal de Más Madrid reprochó sus palabras y, desde su asiento, manifestó que le parecía “asqueroso” lo que le había dicho a Moscoso.

Momento en el que Javier Ortega Smith se encara a Eduardo Fernández Rubiño, concejal de Más Madrid. (Europa Press)

Después de la agresión del portavoz de la extrema derecha, quien ha protagonizado otros momentos polémicos tanto en el Pleno como en el Congreso de los Diputados, Fanjul solo se limitó a dar la palabra a los portavoces que la solicitaron. Después de que Smith se negara a pedir disculpas, Maestre afeó: “O sea, que usted tiene derecho a agredir a las personas cuando le dicen cosas que no le gustan a usted. Así funciona este Pleno, ¿no? Si a mí no me gusta algo yo voy y le pego, ¿así funciona este Pleno?”.

Fanjul recordó que el edil de Vox “ya ha manifestado que pedirá perdón si el señor Fernández Rubiño le pide perdón”, a lo que Rita Mestre respondió: “¿Y el señor presidente del Pleno no tiene nada que decir cuando se produce una agresión física?”. Así, el presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid trató de echar balones fuera: “Yo, de momento, lo que estoy haciendo es dirigir el Pleno y darle la oportunidad al señor Ortega de hacer lo que usted le ha pedido”. Ante el malestar de los representantes del grupo de izquierda, que decidieron abandonar el hemiciclo, Fanjul les afeó que se marcharan y perdieran “la oportunidad de aclarar” lo que pasó y de que le pidiera perdón a pesar de que el concejal de Vox supeditó su disculpa a las de Rubiño.

“Me daba asco las palabras que estaba utilizando. Me parecía asqueroso y lo mantengo que se de ese tipo de lecciones a una víctima de ETA”, justificó Rubiño. “No se puede equiparar a la víctima al agresor”, dijo acerca de un comportamiento que también afeó la portavoz socialista, Reyes Maroto.

‘Caso Viondi’

Precisamente, la gestión de los hechos contrasta con la expulsión del exconcejal socialista Daniel Viondi tras tocarle la cara al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el Pleno el pasado mes de septiembre. Después de que el primer edil abroncara este comportamiento, pidiendo a Reyes Maroto que tomara medidas, Fanjul no dio la palabra al ya exconcejal (dejó su acta y pidió disculpas).

Al tratar de hablar sin estar en el uso de la palabra y con el micrófono apagado, Viondi fue interpelado por el presidente del Pleno en varias ocasiones. Al llamarle al orden tres veces, solicitó que abandonase el hemiciclo. “¿A quién tengo que pedir para que el señor Viondi salga del salón de plenos? Ruego a los servicios de la cámara que saquen al señor Viondi, y si hace falta que llamen a la Policía Municipal, que lo hagan”, repitió Fanjul hasta que el entonces edil salió del hemiciclo.

En aquella ocasión, el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, anunció que el partido había pedido a Viondi la entrega de su acta. Además de las disculpas posteriores del propio exconcenjal, Reyes Maroto se sumó a las disculpas. “No podemos estar más de acuerdo con el máximo respeto a esta cámara y con el respeto a la palabra de los concejales de esta corporación municipal”, dijo. La portavoz socialista se valió el pasado viernes de este caso para instar al presidente del Pleno a que adoptara medidas similares, pero no tuvo éxito.