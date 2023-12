Cuánto dinero se lleva Hacienda de la Lotería de Navidad: dinero que se queda de cada décimo

Los niños de San Ildefonso cantan los primeros números y sus correspondientes premios al inicio del sorteo.

Este 22 de diciembre tiene lugar uno de los eventos más destacados del calendario nacional de España: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Así, en este 2023 se repartirán un total de 2.408 millones de euros entre los distintos premios. Ahora, la atención de los más de 20 millones de participantes se centra en un único objetivo: el premio gordo del sorteo.

Los 400.000 euros de ‘El Gordo’ de Navidad abren las puertas de la imaginación. En este sentido, la idea de comprar una nueva casa, de hacer el viaje que siempre se ha soñado o de iniciar unos estudios que siempre se quedaron en un intento, comienzan a cobrar fuerza entre las aspiraciones de los participantes. Sin embargo, es importante recordar que, aunque la esperanza perdura en el mundo de las loterías, las probabilidades reales de ganar son extremadamente reducidas. Además, a la hora de imaginar nuevos proyectos, hay que considerar las dotaciones que finalmente perciben los ganadores de la Lotería de Navidad.

Te puede interesar: Sigue en directo el sorteo de la Lotería de Navidad 2023

Cuánto se gana realmente con cada premio de la Lotería de Navidad

En el caso de ser uno de los agraciados del sorteo, es esencial considerar las retenciones fiscales impuestas por Hacienda. En este sentido, los premios otorgados en el Sorteo de la Lotería de Navidad 2023 siguen estando sujetos a las mismas obligaciones fiscales que en años anteriores. Por tanto, tal y como se estipula en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, el umbral de excepción continúa establecido en 40.000 euros, con un porcentaje de retención del 20%.

Cuáles son las terminaciones más premiadas en la Lotería de Navidad.

En consecuencia, los únicos premios que tienen la obligación de tributar son los considerados “Premios Mayores”. Es decir, el primer, segundo y tercer premio. Las tributaciones finales son las siguientes:

El Gordo de Navidad: El primer premio de la lotería de Navidad es de 400.000 euros el décimo. Así, considerando que los primeros 40.000 euros están exentos del pago de impuestos, se tributará el 20% de los 360.000 euros restantes. La dotación final del premio es de 328.000.

El Segundo premio de la Lotería de Navidad: En este caso, cada décimo está premiado con 125.000 euros. La cifra a pagar a Hacienda es de 17.000. Por tanto, el agraciado recibe 108.000 euros.

El tercer premio de la Lotería de Navidad: Cada décimo del tercer premio está dotado en 50.000 euros. En este contexto, quedarán 2.000 euros para Hacienda y 48.000 euros para el agraciado.

Te puede interesar: El bonus por desempeño al que podrán optar los funcionarios con la nueva ley de Función Pública

Cómo se declaran los premios de la Lotería de Navidad

Lotería de Navidad (Reuters)

Los ganadores de los denominados premios mayores son los únicos que tienen la obligación de declarar el premio. No obstante, Hacienda retendrá su parte de forma automática. Del mismo modo, los premios de lotería no forman parte de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Por lo tanto, los ganadores no están obligados a realizar pagos adicionales en su declaración anual. Además, estos premios no tienen ningún impacto en la elegibilidad para recibir ayudas públicas, como becas o prestaciones sociales.