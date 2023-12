La Guardia Civil alerta sobre una nueva estafa de la Lotería: cuidado si recibes esta carta

España acoge este viernes 22 de diciembre el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. (María José López / Europa Press)

Es uno de los días más esperados por muchos y la antesala a la celebración de Nochebuena. Como ya es tradición, España acoge este viernes 22 de diciembre el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. La felicidad de los que logren hacerse con el premio Gordo, contrastará con la desilusión de los que no darán una alegría a su cuenta bancaria. Pero, sea como fuere, es fundamental estar alerta de los trucos que ponen en práctica los delincuentes en estas fechas para timar a los ciudadanos. Así, la Guardia Civil advierte en sus redes sociales de una nueva estafa: las misteriosas cartas que están recibiendo un buen número de hogares en sus buzones.

Aunque fue en 2022 cuando salió a la luz este timo, puede que los delincuentes vuelvan ahora a la carga, dada la celebración del Sorteo de la Lotería de Navidad. Por ello, en caso de que se reciba la carta, es imprescindible no prestarle atención. De hecho, la Guardia Civil avisa de que no se debe contactar con el emisor, para no proporcionarle datos personales o económicos y, por ende, poner en peligro la seguridad de la cuenta bancaria.

En qué consiste el timo de la Lotería y Apuestas del Estado

📬 Abres el buzón y te encuentras una carta ✉. La lees y ...

¡qué sorpresa! Dice que te ha tocado la lotería. Y sin jugar... ¿Qué suerte? #NoPiques es una #estafa tan grande como una catedral. Fíjate bien y lo comprobarás#Vacaciones2022 🌅 pic.twitter.com/cqlxKwsmPc — Guardia Civil (@guardiacivil) July 17, 2022

Que toque un premio millonario es un sueño, incluso si no se ha jugado nunca a la Lotería. Tal es así, que la Guardia Civil avisó el pasado año a través de la red social X de las misteriosas cartas que llegan a diversos hogares, en las que informan de que ha tocado la lotería. En ella, indican los pasos a seguir para cobrar el premio.

Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado piden a la ciudadanía que extreme las precauciones y no caiga en esta estafa, algo que se puede detectar con facilidad si se lee la información que contiene la carta, aunque esta lleva el logotipo de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Esto es precisamente lo que hace que haya quienes piensen que se trata de un escrito oficial.

Qué contiene la carta que puedes recibir en tu hogar

“¡Qué sorpresa! Dice que te ha tocado la lotería. Y sin jugar…” Y es que es este el objetivo de la carta que puedes ver en tu buzón: avisarte de que te ha tocado la lotería, incluso aunque no juegues. Así lo indica la Guardia Civil en la red social X, al tiempo que alertan de que, si esto sucede, debes tener claro que es una estafa.

Además, hay algo que hace saltar las alarmas nada más ver el escrito: está en inglés y, como es obvio, Loterías y Apuestas del Estado es un operador español, por lo que debería estar escrita en castellano. A ello se une que explican que es necesario hacer una transferencia para poder cobrar el premio.

Otro detalle de vital importancia es que en la carta señalan varias fechas, todas ellas de 2018. Todo esto sin contar que, pese a estar redactada en inglés, tiene numerosas faltas de ortografía y errores gramaticales, lo que deja aún más claro que es una estafa.