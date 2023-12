El calvario de lesiones de Pedri atormenta al Barça: 380 días de baja y 62 partidos ausente

Pedri, cabizbajo tras el partido del Barça ante el Valencia en Mestalla (REUTES).

“Pedri ha recibido un golpe que le ha provocado una pequeña lesión muscular. Es baja y su evolución marcará la disponibilidad”. Un choque fortuito vuelve a dejar al jugador canario en el dique seco al menos hasta el año que viene. Se pierde la última jornada de 2023 ante el Almería y amistoso contra el América en Dallas. El escueto comunicado con el que el Barça anunció la baja del futbolista cuenta con dos palabras que han sido, y siguen siendo, un dolor de cabeza para Pedri cada vez que las escucha: lesión muscular.

Los problemas físicos están marcando la carrera de un jugador llamado llevar la batuta del centro del campo azulgrana, pero que en su corta e intensa carrera deportiva no deja de sufrir interrupciones en su juego por las lesiones. “Creo que él no está disfrutando del fútbol, y el fútbol español tampoco, porque es un jugador diferente que España y la Liga necesita”, había asegurado Pau Torres, compañero del canario en la selección, en una entrevista a Relevo. “Yo tampoco disfruto cuando lo veo lesionado. Creo que eso es a lo que se refería Pau Torres”, comentó Xavi. “Lo veo bien, lo veo alegre. Siempre es difícil estar lesionado. Después de una lesión larga necesita recuperar sensaciones. Si ya ha jugado es que está al cien por cien”, apuntó Koundé tras su fugaz regreso.

Te puede interesar: El Barça se aleja de LaLiga en Valencia: a la construcción de Xavi le faltan pilares más eficientes

Ausente en la mitad de los partidos del Barça en 2023

Ocurre que, desde hace tiempo, Pedri recorre con mayor frecuencia el recorrido a la enfermería que hacia la portería rival. Desde que hizo su debut como azulgrana durante la temporada 2020/2021 ha estado lesionado en ocho ocasiones y ha sufrido un coronavirus de por medio. Los problemas musculares le han obligado a causar baja durante 380 días y ausentarse de 69 partidos entre club (62) y selección (7). Todos por el mismo motivo: el muslo. El recto anterior de su pierna derecha se ha convertido en el peor compañero de viaje para un Pedri que se ha perdido la mitad de los partidos que ha jugado el Barça este año (30 de 60) y un 34% de los encuentros desde que viste la camiseta azulgrana.

Las consecuencias deportivas del caso Negreira para el Barça: “Es muy posible alguna sanción de la UEFA”

Tras la lesión que le ausentó en la recta final de la pasada campaña, Pedri ha realizado cambios en su dieta llegando a retirar de ella las croquetas de su madre. “Es verdad que antes no comía mal, pero ahora sigo una dieta. Estoy más enfocado. Las croquetas de mi madre, que me gustaban mucho, ya no las puedo comer. Son una de las cosas que más pena me da no poder comerme, pero es lo que toca”, aseguraba. También ha llevado a cabo un trabajo especial a lo largo del último verano. “He tenido bastantes vacaciones para prepararme en lo físico, que es algo que quería mejorar para prevenir lesiones que me han impedido disfrutar del fútbol que es lo que más me gusta. He hecho trabajo de fuerza. Nos meten caña pero es el trabajo necesario para estar bien”, comentó el futbolista azulgrana durante la pretemporada.

Te puede interesar: Xavi y el Barça se pierden en su crisis bidireccional: irregulares resultados y contradicciones con la directiva

Lesión por sobreexplotación

Su historial de lesiones le ha acompañado tras su primera campaña en Can Barça. Aquella, la 2020/2021, fue la más exigente y cargada que ha vivido y que, con muchas probabilidades, viva. El canario la finalizó con un total de 73 partidos, entre club y selección, en sus botas. 52 de azulgrana y 21 con la Roja, que aquel verano contó con doble cita. Pedri fue un fijo en las alineaciones de los luises.

Tanto para Luis Enrique en la Eurocopa como para Luis de la Fuente en los Juegos Olímpicos. Torneos que además llevaron su participación al extremo con tres prórrogas en cada uno de ellos. Demasiados minutos para un jugador que acababa de cumplir la mayoría de edad y que ahora, tres años después, está sufriendo ahora las consecuencias de aquella maratoniana temporada.