Terremoto en la Arandina por el partido de Copa del Rey ante el Real Madrid: “Me vais a comer los huevos”

Los jugadores del Arandina celebran jugar ante el Real Madrid en Copa del Rey (EFE).

La visita del Real Madrid a Aranda de Duero cayó como el Gordo de la lotería en la localidad burgalesa, sin embargo, los problemas logísticos han tornado esa primera sensación hacia la incertidumbre. “Quizás si viene otro equipo aquí, hoy no se hubiera jugado”. Fueron las palabras pronunciadas por Sergio González después de la eliminación copera del Cádiz a manos de la Arandina. Aquel encuentro estuvo marcado por el estado del césped, encharcado por las precipitaciones. El técnico del cuadro andaluz deslizó la idea de que la suspensión del partido hubiera estado encima de la mesa si el rival de la Arandina aquella noche fuese otro con mayor envergadura.

Sus palabras cogieron más fuerza una vez se llevó a cabo el sorteo de dieciseisavos de final en el que el Real Madrid quedó emparejado con el cuadro burgalés. Tan sólo unas horas después, el Ayuntamiento de Burgos ofreció El Plantío, estadio del Burgos, para la disputa del choque. “Es una oportunidad para la ciudad y un gesto obligado para el equipo de la vecina localidad de Aranda de Duero”, afirmó Cristina Ayala, alcaldesa de la ciudad. La respuesta no se hizo esperar. Antonio Linaje, alcalde, de Aranda de Duero, se pronunció de inmediato. “Te lo agradecemos mucho, pero el partido se jugará en Aranda, en el Juan Carlos Higuero”.

Te puede interesar: El Barça se aleja de LaLiga en Valencia: a la construcción de Xavi le faltan pilares más eficientes

Una llamada telefónica desata la tempestad

“Te agradezco tu llamada personal y la disponibilidad como alcaldesa de la capital de nuestra provincia, en un momento en el que lo podríamos necesitar. Es lo que tiene más valor. Si por algo he luchado, es porque la Arandina sea Aranda de Duero, como Aranda es la Arandina”, aseguró Virginia Martínez, presidenta del club. Tras las declaraciones amistosas, llega la tormenta. Máxima tensión entre la Arandina y el Ayuntamiento de Aranda de Duero. Tras discrepancias sobre cifras económicas y mecanismos jurídicos para recibir el dinero, el cruce de acusaciones entre los dos bandos ha terminado sobrepasando todo tipo de barreras institucionales.

07/11/2023 Sorteo de la Copa del Rey 2023-2024. DEPORTES RFEF

Una llamada entre Francisco Galán, secretario de la Arandina, y Belén Esteban, concejala de Deportes, hizo saltar todo por los aires. También estaban presente Virginia Martínez, presidenta del club, y Antonio Linaje, alcalde de Aranda. Según el Correo de Burgos la tensión cobró forma cuando el secretario del club, según el alcalde, “arrebató el teléfono” a Virginia espetándole. “Me vais a comer los huevos”. “Yo le dije: te estás equivocando, no me lo estás diciendo a mí como Antonio Linaje sino al alcalde de Aranda. Y entonces repitió ‘me vas a comer los huevos, tú y tu puta concejala. No sé quién se ha creído que es, pero es lo peor que nos ha pasado a este pueblo de mierda’ y colgó la llamada”.

Te puede interesar: El Athletic sopla las velas merendándose a un irreconocible Atlético que se complica LaLiga

Club y ayuntamiento, distanciados

El club ha roto relaciones con el ayuntamiento. Señalan en su comunicado oficial que, “ante las graves acusaciones públicas de Antonio Linaje -al poner en duda el balance de cuentas de la venta de entradas en los partidos ante Cádiz y Murcia- y la mala actitud del consistorio con el club, solicitan un nuevo interlocutor para “poder empezar con los trabajos de preparación del evento de mayor interés general, social y deportivo de la historia de nuestro club”.

El Consistorio quiere “reiterar su máximo compromiso y responsabilidad con la organización del partido y con el club. Desde el primer minuto después del sorteo se está trabajando en materia de seguridad y de acondicionamiento del campo, así como la tramitación económica y todas las cuestiones que afectan a la organización del evento”. La polémica sacude Aranda de Duero antes de su histórico día ante el Real Madrid.