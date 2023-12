Miguel Herrán, de chico de barrio a la fama internacional con ‘La casa de papel’: “El éxito siempre es complicado de gestionar”

Miguel Herrán en la alfombra roja previa a la gala de la 37 edición de los Premios Goya, en la que estuvo nominado por 'Modelo 77' (Europa Press)

Lo conocimos gracias a la ópera prima detrás de la cámara de Daniel Guzmán, A cambio de nada, en la que el actor y director rememoraba sus recuerdos de juventud a través de la mirada de un adolescente de un barrio del extrarradio de Madrid en el que latía el desarraigo y la falta de referentes y su respuesta era la rebeldía, así como el coqueteo con la delincuencia.

Por esa película, Miguel Herrán ganó el Goya al mejor actor revelación, sin tener experiencia previa dentro del mundo de la interpretación. Su mirada limpia, su frescura y desparpajo, resultaron determinantes a la hora de convertirlo en una estrella emergente dentro del cine español.

Nos transportamos a la Marbella de los años 80 para conocer a Oskar, un chico que sueña con montar un gimnasio. Gracias a Sara, la hija mayor de Los Farad, conseguirá adentrarse en el lujoso mundo de la Costa del Sol. Ambición, excentricidades, armas y una familia de la que ya no podrá salir cambiarán la vida de Oskar para siempre.

Las ofertas no tardaron en llegar. Fue reclutado por Salvador Calvo para la película histórica 1898. Los últimos años de Filipinas, junto a un elenco de lujo en el que también se encontraba Luis Tosar, Álvaro Cervantes, Javier Gutiérrez y Karra Elejalde.

Y esto fue el principio de todo. Porque poco después llegaría La casa de papel, en la que desempeñaría el papel de Río, uno de los participantes en el atraco a la Casa de la Moneda auspiciado por el Profesor (Álvaro Morte) y que mantenía una relación tempestuosa con su compañera Tokyo (Úrsula Corberó).

Fama, lujo y poder, esa fascinación

Ahora está a punto de estrenar su nueva colaboración con Salvador Calvo, Valle de sombras, en la que es el auténtico protagonista, y ya se puede ver en Prime Video Los Farad, la serie de Mariano Barroso que se adentra en una familia de traficantes de armas en la Marbella de los años ochenta, y en la que interpreta a un joven de Aluche, monitor de aeróbic, que aspira a abrir su propio gimnasio cuando se verá fascinado por el lujo y el poder de este clan al que accederá gracias a la hija del patriarca, a la que interpreta Susana Abaitua.

Pedro Casablanc, Miguel Herrán y Susana Abaitua en 'Los Farad', la nueva apuesta española para Prime Video

¿Cómo de fácil es sentirse atraído por el dinero y la fama? “Es muy fácil sentirse fascinado por todo ese mundo. Yo lo viví, pasé de 0 a 100 en muy poco tiempo”, cuenta Miguel Herrán a Infobae España. “Pero intenté mantener la calma. Cuando estalló el fenómeno de La casa de papel, me fui a vivir a un pueblo de dos habitantes con mi perro. No quise explorar la locura del momento, pegarme por ir a las grandes fiestas, sino mantener un poco el control”.

Cuenta Herrán que no quiso alimentar esa vorágine y, lo cierto es que hasta el momento sus elecciones han sido de lo más acertadas: participó en otro hit global como Élite, pero también en películas donde pudo demostrar sus habilidades, especialmente Hasta el cielo, de Daniel Calparsoro (con el que repetirá en la miniserie Asalto al Banco Central) y Modelo 77, de Alberto Rodríguez.

“Es el tipo de papeles por los que lucho, porque además me enseñan cosas, herramientas que se van integrando dentro de mí. Ahora mismo no tengo la sensación de que de un día para otro me va a cambiar la vida del todo, ya he pasado por eso y ahora soy consciente de lo que tengo a mi alrededor y cómo lo puedo utilizar. Pero sí que es cierto que en aquel momento tan bestia tuve que decidir si quería seguir siendo el de siempre”.

El actor reconoce que el lujo puede volverte loco. Cuenta una anécdota de cuando invitó a un amigo de su barrio a un viaje organizado por una marca de coches y quedó tan impresionado que perdió la cabeza. “Cuando sacas a una persona de su vida normal y le das regalos, trato preferencial, piensa que se lo merece, ¿por qué no? Pero eso genera también un problema, el de no saber poner los pies en el suelo. El éxito es muy complicado de gestionar”.