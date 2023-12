Piqueras desvela cuándo y dónde propuso a Franganillo saltar a Telecinco y cómo se despedirá de los espectadores: “Un informativo es como una sinfonía”

Pedro Piqueras, este jueves en 'Hora 25', en la Cadena SER.

Pedro Piqueras (Albacete, 1955) se jubila el próximo jueves, cerrando una etapa para Informativos Telecinco y para la televisión en España. Antes, ha querido asegurarse de que el asiento sobre el que se ha dirigido durante 18 años a los espectadores queda en buenas manos. Será Carlos Franganillo (Oviedo, 1980), gran valor de TVE, quien le sustituya. Este jueves, Piqueras, en una suerte de ronda despedida, pasó por Hora 25, en la Cadena SER, para repasar su camino y hablar de periodismo y vida con Aimar Bretos. Entre otros detalles, en qué momento pensó precisamente en Franganillo y cuándo le propuso saltar de cadena.

“Ahora mismo no tengo más plan que viajar, dar algunas conferencias que me han pedido, algunas clases, navegar un poquito cuando llegue la primavera y plantearme qué voy a hacer el resto de mi vida, pero no tengo un plan preconcebido”, confiesa. Lleva pensando en su retirada desde el fin de la pandemia, pero primero la guerra en Ucrania y luego la tormenta política y las sucesivas elecciones retrasaron el momento “por responsabilidad”. Ha sido mucho tiempo al frente con, bromea, un hule con el skyline de Singapur de fondo al que le tiene mucho cariño. “He pedido una parte para dejarlo en el garaje, entrar y verlo allí”.

Franganillo “hereda una redacción maravillosa” y, dice Piqueras, será testigo de una importante inversión en profesionales, medios y decorado a la que se ha comprometido Alejandro Salem, consejero delegado de Mediaset. Precisamente este jueves, Franganillo visitó la redacción “emocionado, nervioso quizás, pero no mucho porque es muy valiente”. Piqueras ha sentido “emoción” al decirse “oye, he cumplico con esta gente, con mis compañeros”, que han “aplaudido a rabiar” al nuevo presentador de la segunda edición, también aplaudido en su despedida de la televisión pública, que deja en lo alto.

Pedro Piqueras en el plató de Informativos Telecinco, con el skyline de Singapur de fondo. (Mediaset)

Varias pirámides invertidas

Piqueras prefiere no ponerse la medalla de haber sido él quien designó al sucesor. “Franganillo estaba ahí y era un tipo fantástico que me gustaba a mí y le gustaba a mucha gente”. Tanto es así que Francisco Moreno, director de Informativos de Mediaset, también propuso este nombre. Piqueras le dijo entonces a Moreno si le quería conocer, y así fue, en casa del albaceteño: “Lo conoció y le encantó, como era normal. La empresa, Telecinco, Paco Moreno y yo hemos hecho las cosas correctamente, como se deben hacer. Ojalá y todas las transiciones fueran así”.

“Con Franganillo he conectado mucho porque nos hemos desplazado los dos al volcán de La Palma, hemos estado en la investidura haciendo programas fuera, con las elecciones (...) y en algunas ocasiones le decía que estaba pensando irme y que me gustaría que fuera él mi sustituto”, relata Piqueras, pero fue en Marruecos, donde ambos se desplazaron para dar cuenta del trágico terremoto, en septiembre, donde le hizo la propuesta formal y comprometió a Franganillo a abandonar la que durante 15 años ha sido su casa, los últimos cinco como responsable del Telediario 2 y tras una notable trayectoria como corresponsal.

Un momento bonito de la entrevista es en el que Piqueras explica cómo concibe que ha de ser un informativo: “Me fijo en cómo contar. El qué lo tenemos todos. (...) Siempre he tenido una idea musical de las escaletas y he procurado que responda no a la pirámide invertida, de más a menos importante, sino a varias pirámides invertidas. Es decir, que cuando algo pierda interés, peguemos un golpe para que suba el interés por el informativo. Esto nos ha dado buenos éxitos. Un informativo es como una sinfonía, molto vivace, con tonos que bajan, golpes que suben y un final vibrante (...) que te deja pensando o con una sonrisa”.

Carlos Franganillo informa desde Marruecos con motivo del terremoto. Allí, Piqueras le ofreció saltar a Telecinco.

“No quiero llenarme de lágrimas”

Asegura el veterano comunicador que ha sido “absolutamente libre” en el plano editorial y que en un par de ocasiones han pedido su cabeza, pero “los que están arriba“ nunca la han entregado. Bromea con que a los directivos de Telecinco “les importan tanto los programas” que a él le han dejado “en paz”, y más en serio antepone que ha sido “un tipo prudente, no un loco que se coloca en un extremo u otro”.

En unos días dirá adiós y ya ha meditado cómo lo hará. Su experiencia no sirve para contener la emoción y teme que le venza. En su cabeza es así: “Mi despedida procuraré que sea rapidita porque no quiero llenarme de lágrimas. Ya tengo pensado lo que les voy a decir a los espectadores. A lo mejor se me quiebra la voz, pero tengo pensado dar las gracias, sí. No solo a los espectadores, también a la empresa, a mis compañeros e incluso a la gente que tanto me ha enseñado durante tanto tiempo. Todos somos producto de mucha gente. Me voy mucho mejor de lo que llegué”.