Las duras críticas a Ivana Icardi tras sus retoques estéticos: “Estás irreconocible”

La influencer Ivana Icardi ha vuelto a situarse en el centro del huracán tras ser duramente criticada por sus seguidores. La argentina, que es una fiel defensora de la medicina estética, se ha sometido a un nuevo retoque estético en su rostro que no ha sido bien recibido por sus fans.

La exparticipante de Supervivientes ha reiterado en más de una ocasión que se encuentra a favor de aquellos cambios que se hacen con el fin de sentirse bien consigo misma. Y uno de ellos son las cirugías y retoques estéticos. De hecho, ella misma ha asegurado que se ha sometido a varias de ellos con la idea de mejorar su aspecto físico.

Tal y como ella misma deja entrever a través de sus redes sociales, donde acostumbra a compartir diferentes aspectos de su vida personal, suele someterse de forma periódica a infiltraciones de ácido y toxina botulínica. Sin embargo, con esta nuevo cambio sus fieles seguidores opinan que ha traspasado la línea con sus retoques y, actualmente, está “irreconocible”.

“Por favor, no te retoques más”

La argentina compartió un post en su cuenta de Instagram, donde acumula casi un millón de seguidores, con la idea de mostrar su cambio look y, como no, su retoque estético. Pero, desafortunadamente, no ha obtenido los resultados esperados.

“Cada mañana llega una nueva oportunidad para ser diferentes, para cambiar, para ser mejores”, publicó junto a carrusel de imágenes donde evidenciaba que se había sometido a un corte de pelo y que, ahora, presumía de flequillo. Sin embargo, lo que sus seguidores no pasaron por alto ha sido el aumento de labios de la influencer. “¿Por qué te tocaste tanto la cara?”, “¿Qué te has hecho en la boca?”, “Estás muy hinchada. Por favor, no te retoques más”, son algunos de los comentarios que forman parte de la oleada de críticas.

Otros de los fans de la joven han realizado una comparación de cómo está ahora con respecto a años anteriores. “En Supervivientes, al natural, eras mucho más guapa”, “Qué manía con destrozarte la cara”, “Te has estropeado”, “Te has cambiado la cara por completo”, “Con lo guapa que eras...”, “Te has pasado con las operaciones”, “No pareces tú”, “Qué horror” o “Te veo fatal”.

“Que les chupe un huevo”

Si bien se pensaba que la reacción de la argentina sería otra, como borrar los comentarios, limitar las opiniones o bloquear a la gente, lo cierto es que su forma de actuar ha sido de lo menos esperada. En su lugar, Ivana Icardi ha respondido de forma generalizada a sus fans a través de sus stories.

“Cada año es la misma historia. Cuando me hago algún retoque. Ignoren a este tipo de personas. No solo hablo de lo físico. Sobre todo, si son personas que no conocen y opinan de sus vidas, decisiones, etc. Muchos se quedan en el camino de sus sueños por hacer caso a estas personas que no quieren el bien para una y que solo hablan por hablar”, ha expresado.

“Y repito: no hablo del físico. Traslado las críticas que estoy recibiendo para motivarles a que les chupe un huevo, como a mí”, ha sentenciado la argentina, dejando entrever que hará caso omiso a las opiniones dañinas y seguirá haciendo con su cuerpo lo que le parezca mejor. “Y ojo: no estoy hablando del físico solamente, para que se entienda... Yo hay veces que me miro al espejo y digo también ‘vaya careto que tengo hoy’. Hablo de metas, de sueños, de decisiones... vamos, de la vida”.