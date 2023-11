Juan José Ballesta, detenido por un supuesto robo con violencia en Madrid

Juan José Ballesta en una imagen de archivo (Europa Press / Javier Ramírez)

Juan José Ballesta Muñoz, públicamente conocido como Juanjo Ballesta, ha vuelto a situarse en el centro de los focos. Si bien hace unas semanas fue acusado de una presunta agresión sexual, ahora, el conocido actor cinematográfico vuelve a ser el protagonista de una polémica tras ser detenido por la Policía Nacional.

Las fuentes policiales han asegurado a EFE que el intérprete de El bola, personaje que le otorgó un premio Goya, aparentemente agredió y robo dinero y una cazadora a un conocido suyo la mañana de este martes 28 noviembre de noviembre. Los hechos tuvieron lugar en torno a las 8:00 horas de la mañana, cuando el actor quedó con un conocido en el distrito madrileño de Hortaleza y, tras protagonizar una acalorada discusión, los dos se agredieron mutuamente.

A lo largo de la pelea, Ballesta aprovechó para sustraer dinero y la cazadora y, poco después, se dio a la fuga en un vehículo. Posteriormente, los agentes policiales lograron localizarle y este fue detenido bajo el cargo de presunto autor de un delito de robo con violencia.

Juan José Ballesta de niño en la película 'El bola'

Otras causas judiciales abiertas

Sin embargo, este no es el único asunto judicial que rodea la vida del intérprete. El actor está siendo investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Parla, en Madrid, por una presunta agresión sexual cometida el pasado verano.

Una amiga de la infancia de Ballesta, que actualmente tiene la edad de 47 años, aseguró que los hechos tuvieron lugar una noche de julio en Parla. Según su testimonio, el actor y otros dos hombres le realizaron “distintos tocamientos junto a un cajero” en una “noche de fiesta, desenfreno y consumo de drogas”.

La víctima desveló en TardeAR que por aquel duro episodio tuvo que ser ingresada en el área de psiquiatría del hospital Infanta Cristina. “Un día en un parque apareció este chico, Juan José Ballesta, me hizo una agresión sexual en la calle antes de subir a casa de Raúl, en el suelo. Juanjo cogió su mano, me hizo daño en mis partes íntimas y abusó de mí en la calle”, explicó la mujer a Ana Rosa Quintana.

Con ellos, según su relato, estaba este hombre llamado Raúl, quien habría dicho al actor: “‘ahora, que esta vaya al cajero, tú la acompañas y que te saque de su cuenta que tiene dinero para que puedas coger heroína para drogarte’”. Tal y como ha añadido, el madrileño tendría al día siguiente una entrevista en televisión y quería ir “tranquilo”. Tras estos hechos, la presunta víctima está pasando una situación complicada, tal y como ha afirmado: “No duermo, lloro mucho porque me parece injusto. Siempre le he admirado a este chico y no doy crédito de lo que ha hecho conmigo”.

Pese a que el pasado 7 de noviembre Juan José Ballesta acudió al Juzgado de Parla para esclarecer y conocer su versión de los hechos, lo cierto es que la causa han sigue estando bajo investigación. En sus declaraciones, el actor reiteró su no implicación en los hechos que se le acusan. Además, su defensa encontró “profundas contradicciones” en el caso, por lo que habrá que esperar al veredicto de la autoridad judicial para conocer el destino de Ballesta.