Verstappen se lleva la pole en Abu Dhabi; Alonso cumple con las expectativas y Sainz el peor resultado del año

Carlos Sainz durante la Q1 del GP de Abu Dhabi (REUTERS).

La igualdad reina en Abu Dhabi. Tan solo hizo falta consultar la tabla de tiempos una vez finalizada la Q1, tres décimas separaban a los diez primeros pilotos, para percatarse de lo apretado que estaría todo. Ningún box podía estar tranquilo en Abu Dhabi, ni siquiera en el de Red Bull, donde había dudas tras los irregulares resultados en unos entrenamientos libres que manifestaron la humanización de Verstappen. Llega en la última carrera, quizás ese sea el motivo por el que llega, o tal vez estuvieran reservando y jugando al despiste.

En cualquier caso, el neerlandés fue el primer piloto en salir a pista, lo que se traducía como una grieta en su sensación de superioridad. Los más optimistas del lugar pretendían ir superando cortes al tiempo que ahorraban un juego de neumáticos. La realidad, en cambio, demostró lo contrario. Todos se vieron obligados a montar dos juegos de compuestos para superar el primer corte eliminatorio, todos, excepto Verstappen.

Sainz, eliminado por primera vez en Q1

No está siendo el final de temporada deseado por Carlos Sainz, al menos en lo que a tandas precarrera respecta. Ocurrió en la segunda sesión de entrenamientos, a diez minutos de arrancar en Yas Marina, el español perdió el control de su Ferrari en el giro a derechas de la segunda curva, cuando se encontraba undécimo, y terminó estampándose contra las protecciones. El accidente obligó a los comisarios a sacar la bandera roja y suspender la segunda sesión de entrenamientos libres. El impacto contra las protecciones fue violento, pero afortunadamente Carlos Sainz pudo salir de su coche por su propio pie y sin necesitar ayuda.

Sainz prolongaba así su mala su accidentada relación con los entrenamientos libres. En el penúltimo, hace una semana en Las Vegas. Apenas, habían transcurrido nueve minutos desde el inicio de la primera sesión de los libres cuando todos los monoplazas, a excepción de uno, se vieron obligado a regresar al box. El que se mantenía sobre el asfalto correspondía al Ferrari de Carlos Sainz. Varias tapas de alcantarilla mal selladas saltaron con el paso de los coches y generaron daños importantes en el fondo plano del SF23.

Alonso salva los muebles

En Abu Dhabi no sufrió problemas mecánicos, pero sí de tráfico. Se topó con varios coches en la salida del túnel a pista y más adelante con un Alpine cuando se encontraba en vuelta lanzada. Paró el crono en un tiempo que le permitía pasar el cruce, pero Pérez le bajó a los infiernos. Primera vez que lo visita esta temporada, nunca antes se había quedado sin superar la Q1. La carrera se le antoja complicada para Carlos, también le será complicada a Fernando. Pese a que su séptima plaza, éxito inesperado para el asturiano, parezca decir lo contrario. El AMR23 sufre sobre el trazado de Yas Marina.

Lo cierto es que la clasificación estuvo apretada y por momentos cerca de cobrarse la vida de Alonso en Q2. El español se tuvo que sacar el as bajo la manga para colarse y echar a Hamilton. La realidad marca que el Aston Martin no está para competir el podio, pero es bien sabido que por la cabeza de Fernando no pasa otra cosa que no sea acabar la temporada como la inició: bañado en champán.