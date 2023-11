Las críticas de Orestes Barbero a ‘Pasapalabra’: “Preguntan cosas que son directamente absurdas”

Orestes, nuevo concursante de 'El Cazador' (RTVE)

Orestes Barbero debutó en la televisión gracias a su paso por Pasapalabra, el espacio de Antena 3 donde estuvo a punto de hacerse con el ansiado bote. En aquel entonces, el burgalés se disputaba el premio de más de dos millones de euros que habían acumulado con Rafa Castaño, quien logró acertar El Rosco del tirón.

El paso del concursante por el programa de Atresmedia ha sido histórico, pues su rostro estuvo presente en el concurso televisivo presentado por Roberto Leal en 360 entregas consecutivas, desde octubre de 2021 hasta marzo de 2023.

Si bien parecía que aquí terminaría su paso por la pequeña pantalla, lo cierto es que Orestes seguirá estando presente en los formatos televisivos de preguntas y respuestas. El de Burgos ha cambiado de cadena y ha sido fichado por El Cazador, emitido en RTVE y presentado por Rodrigo Vázquez. “Me ha venido bien para recuperar la compostura, recuperar la vida normal y, ahora, compaginarla con El Cazador, que es mucho más fácil que con el Pasapalabra”, ha comentado a El País sobre su nueva aventura en La1.

Críticas a ‘Pasapalabra’

El exparticipante ha admitido que le hubiese gustado haber ganado el bote. Sin embargo, tampoco se arrepiente de que las cosas hayan sucedido de otra manera, pues ahora forma parte de otro concurso televisivo. “Yo te diría que, por el gustirrinín de la aventura y por la continuidad tan bonita que tiene esto, (...) que no ganarlo, pero venir a El Cazador”, ha dicho.

Al parecer, el burgalés ya ha puesto punto final a su etapa por Pasapalabra y, de hecho, ha afirmado sentirse muy feliz por este nuevo proyecto profesional. “No se me planteó volver al programa. Estoy tan bien aquí que al final me tengo que centrar en esto, que es una oportunidad de oro. Y que además es compaginable con otras dedicaciones. Nunca digas ‘de esta agua no beberé' ni ‘este cura no es mi padre’, pero vamos, postergada hasta que en El Cazador lo puedan disponer, sí”, ha expresado.

De todos modos, el futuro de Orestes Barbero no se encuentra ligado a la televisión, sino que espera que su “dedicación principal” sea “la gestión cultural y la educación, ya sea en enseñanza media o en una universidad”. Y no es para menos, pues el joven de 26 años ha estudiado Filología y, actualmente, se encuentra realizando la carrera de Filosofía. Razón por la que, hasta alcanzar su objetivo, disfrutará de El Cazador.

El burgalés ha hecho una comparación de su paso por Pasapalabra y El Cazador, en los que ha puesto en duda algunos términos del programa y, concretamente, de El Rosco. “En el Pasapalabra preguntan cosas para asegurarse de que el bote no caiga todos los días, cosas que ni siquiera son difíciles, son directamente absurdas. En El Cazador no, todas son preguntas de conocimiento, todas acaban siendo más o menos asequibles”, ha criticado Barbero.