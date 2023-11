Israel Fernández tiene claro lo que haría si ganase el Latin Grammy: “Me iría de fiesta, seguro”

El evento más importante del año para la música latina se celebra este 16 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES). Los grandes rostros musicales llevan días ocupando las calles de Sevilla. En este sentido, la capital Andaluza ha dado cobijo a intérpretes, productores y artífices de todo tipo de géneros. Ahora, en esta 24ª edición, en la que los estos premios se celebran por primera vez fuera de Estados Unidos, se ha querido dar especial protagonismo al flamenco.

De esta forma, La gala que precede a la gran noche de los premios de la música latina, Latin Grammy Premiere, ha comenzado con acento flamenco gracias a un espectáculo en vivo protagonizado por los cinco artistas nominados al mejor disco de esta categoría. “Para mí es una bendición estar aquí compartiendo espacio con artistas a los que admiro tanto”, ha confesado Isarel Fernández, uno de los nominados, a Infobae España.

Israel Fernández se sincera sobre el significado de estos premios

Israel Fernández se ha mostrado muy emocionado por su presencia en los Latin Grammy 2023. De esta forma, el toledano, de 34 años, ha sido nomiado al Grammy al Mejor Álbum de Música Flamenca junto a artistas como Omar Montes o Niña Pastori. “Estar aquí en Sevilla, en Andalucía, que es la cuna del canto y del flamenco para mí es muy especial”, ha confesado a Infobae España.

Como para tantos otros artistas, para este toledano la nominación ya es un sueño. Ahora, cuando se le plantea la idea de llegar a hacerse con el galardón, no tiene dudas de lo que haría después después de recibirlo. “Me iría de fiesta, seguro, con todos mis amigos y compartirlo con todos ellos”, asegura.

Entre artistas, focos y medios de comunicación, el cantante también ha reflexionado sobre lo que suponen estos galardones para la industria. “Es una gran responsabilidad y también un gran agradecimiento”, ha comentado. Para ello, Fernández no ha perdido la oportunidad de dedicar unas palabras a quienes han hecho posible esta gran noche. “Sobre todo agradecer a la Academia y a toda la gente que ha hecho posible que se celebre aquí”, ha apuntado.“Esto es muy importante para el flamenco y para nuestra tierra”, ha reiterado el cantante

Es la segunda vez que Israel Fernández es nominado a un Latin Grammy

Este 2023 es la segunda vez que Israel Fernández compite por un Latin Grammy. Así, aunque en la primera vez logró hacerse con el premio, sí se sintió muy orgulloso de la nominación. La emoción de esa primera vez volvió a aparecer con la noticia de su segunda nominación. “Estaba grabando y me escribió un mensaje Pablo, pero como estaba con los cascos no me enteré, pero en las notificaciones ponía ‘enhorabuena’”, explica a Telecinco.