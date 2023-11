El PNV recuerda a Sánchez sus compromisos pendientes y avisa a Feijóo: “Algún día igual contaré lo que nos llegaron a ofrecer hace un par de meses”

El candidato del PNV, Aitor Esteban (REUTERS/Susana Vera)

Aitor Esteban, portavoz del PNV y uno de los mejores oradores del Congreso, dejó clara la postura de su partido en el debate de investidura: “Vamos a defender con uñas y dientes el autogobierno vasco, aunque nos quedemos solos”. Esa es la postura de los peneuvistas, seguramente la más pragmática de las formaciones con representación en la Cámara. Apoyarán la investidura de Pedro Sánchez porque el PSOE ha adquirido con ellos “una serie de compromisos que tienen fecha de cumplimiento. No se le pide nada que no posibilitan las leyes. Nada que no sea posible con voluntad política”.

Esteban citó algunos de esos compromisos: la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social al Gobierno vasco, la dotación de 100 millones de euros para el desarrollo del euskera y nuevas competencias de la Ertzaintza, la policía autonómica vasca. Y es que el PNV, como Sánchez con la ley de amnistía, quiere hacer de la necesidad, virtud. Nunca apoyará al PP mientras siga necesitando los votos de Vox. “Alberto, te lo voy a decir rimando como hacía con Rajoy: tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox”, le espetó Esteban a Feijóo.

Porque Aitor Esteban comenzó su intervención muy crítico por la situación política que se vive actualmente en España. “Ahora hace falta coraje y ganas. Hace falta valentía (...) No estamos a las puertas de una guerra civil, pero la confrontación está siendo constante. Las manifestaciones con consignas fascistas son un claro signo. Tras unas elecciones adelantadas, nos encontramos unas calles incendiadas, inestabilidad política y partidos extremos”. Un claro mensaje a Vox y la connivencia del PP. “¿Qué es esto de imponer en las calles lo que no se ha ganado en las urnas?”.

“Antes de conocer el texto ya decían que la amnistía rompía España, pero no es así, no rompe nada. La amnistía la usan como excusa para que falle la investidura y se produzcan nuevas elecciones”, continuó el portavoz del PNV mirando a la bancada del PP. “Algún día igual contaré lo que nos llegaron a ofrecer hace un par de meses”, enfatizó Esteban mirando a la cara a Alberto Nuñez Feijóo. El del PNV también lanzó mensajes a Vox. “Cuando a lo que no es un golpe de Estado se le denomina así, cualquier cosa puede ser calificada de golpe de Estado, hasta esta investidura. Qué descaro y que falta de sentido democrático y de país. Aquí se está respetando el artículo 99 de la Constitución. Y quien ha iniciado este proceso es el rey”.

El candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez (REUTERS/Susana Vera)

El inesperado triple decisivo

En el último tramo de su intervención, Esteban utilizó un símil deportivo para definir la vida política de Pedro Sánchez, capaz de armar una mayoría que hace meses parecía imposible. Un capítulo más de su manual de resistencia. “A usted le gusta el baloncesto y a mí el rugby. Ciertamente, nadie le negará que suele tener la habilidad de encestar el inesperado triple decisivo en el último segundo, sobre la bocina, aunque haya ido a remolque todo el partido y tenga plantado al mismísimo Edy Tavares a centímetros frente a usted. Tras unas elecciones, siempre nos llega un balón que hemos de decidir si jugar o no y la manera en que lo haremos. Usted ha arriesgado y parece que hoy va a encestar”.

Esteban le recalcó a Sánchez algo que este ya sabía: “Su candidatura es la única posibilidad real de abrir las puertas de una legislatura, porque facilitar un Gobierno que dependa de los votos y deseos de Vox no entra en nuestros planteamientos”. Pero a la vez Esteban asumió que sabe lo que le espera, una legislatura en la que, como en el rugby, tendrá que luchar por cada balón. Léase, porque el PSOE cumpla lo prometido.

La réplica de Sánchez

Sánchez, en su turno de réplica, le ha afeado a Esteban que meta a PP y PSOE “en el mismo saco” antes de hacer una defensa encendida de la alianza que mantienen socialistas y jeltzales y que funciona en Madrid y en Vitoria. “Pese a las diferencias que puedan en tener en el marco territorial”, el candidato a la presidencia aseguró que siempre estarán más cerca del PNV que el PP. “Hemos logrado avances que nos han permitido gestionar crisis dramáticas. La política son soluciones y ustedes (PNV) siempre han estado del lado de las soluciones”.