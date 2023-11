Quiénes son los artistas españoles con más Latin Grammy en la historia

Latin Grammy 2023

En la madrugada del próximo 17 de noviembre, los ojos de la música latina y española se posarán en Sevilla para la 24ª edición de los Grammy Latinos. España llega con grandes expectativas, respaldada por una sólida lista de nominados entre los que se encuentran Rosalía, Pablo Alborán, Omar Montes y Alejandro Sanz, entre otros. Sin embargo, muchos otros artistas españoles ya conquistaron este premio antes e, incluso, en varias ocasiones.

Alejandro Sanz, con 24 Latin Grammy, domina la lista. Sanz no solo es un referente en la música en español, sino también un ícono de estos prestigiosos premios. Ha sido galardonado por álbumes emblemáticos como El Alma al Aire y No Es Lo Mismo, y más recientemente por su canción Contigo.

Rosalía sigue los pasos de Sanz y se posiciona como la segunda artista española con más gramófonos, con un total de 14 hasta ahora, una cifra que no deja de crecer. Resonó a nivel mundial con El Mal Querer y colaboraciones como Con Altura, Yo x Ti, Tú x Mí y TKN, que le han valido múltiples reconocimientos en las entregas pasadas. Este año, con Motomami, su perspectiva de aumentar la colección es ambiciosa.

Enrique Iglesias y C. Tangana comparten el logro de tener 5 Latin Grammy cada uno. Iglesias logró hacerse un hueco en la historia de estos premios con su álbum Quizás y el hit Bailando, la cual se convirtió en la canción de ese verano, dado que no dejaba de sonar en la radio y discotecas. C. Tangana, por su parte, ha sido reconocido no solo por su música sino también por su aporte a la ingeniería de grabación, reafirmando su talento y versatilidad.

De Niña Pastori a Paco de Lucía pasando por El Cigala o Tomatito

Paco de Lucía y Niña Pastori, con cuatro galardones cada uno, han demostrado la fuerza del flamenco a nivel internacional. El guitarrista, incluso de manera póstuma, y Pastori han elevado el género flamenco, alcanzando el reconocimiento más allá de las fronteras españolas.

A ellos les siguen Diego El Cigala y Tomatito, quienes han conseguido tres premios cada uno. Un hecho que ha servido para mantener la tradición flamenca en lo más alto. La calidad y pasión de sus interpretaciones han resonado en la Academia Latina, otorgándoles dichos premios.

Más allá de los artistas mencionados, hay una nutrida lista de españoles con dos Latin Grammy: David Bisbal, Rosario Flores, Beatriz Luengo, Miguel Bosé, Mala Rodríguez, Plácido Domingo y hasta Miliki con sus canciones infantiles. Incluso, hay quienes han saboreado la victoria solo una vez, como La Oreja de Van Gogh o Jarabe de Palo, demostrando que el talento español trasciende a través de diversos géneros y estilos.

El fenómeno Pablo Alborán: 24 nominaciones y ningún premio

No obstante, entre los nominados, destaca la figura de Pablo Alborán. A pesar de sus 24 nominaciones, nunca ha logrado llevarse un gramófono a casa, suscitando comentarios sobre una “maldición de los Grammy”. Sin embargo, este 2023, con cuatro nominaciones, podría ser el año en el que Alborán rompa su mala racha y se lleve el reconocimiento que muchos consideran merecido.

Los Grammy Latinos no solo premian la excelencia musical, sino que reflejan la diversidad y riqueza cultural. Con la próxima ceremonia en Sevilla, el talento español tiene una nueva oportunidad de dejar su huella en la historia de estos premios tan significativos para la industria musical.