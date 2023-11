Un mexicano explica lo que le pasó al alquilar un piso en Madrid: “Me hicieron entrar para sacar al inquilino francés”

Un mexicano explica lo que le pasó al alquilar un piso en Madrid (Montaje Infobae).

En su cuenta de TikTok, Mau López, un joven mexicano que reside en España, compartió su experiencia al llegar a Madrid y dirigirse hacia el alojamiento que había reservado una semana antes de llegar y por el cual había pagado más de 1.300 euros de alquiler. Sin embargo, en el momento de entrar en el apartamento, recibió un mensaje de su casera en el que le indicaba que no podía quedarse en el mismo y que no disponía de su dinero para devolvérselo. ¿Se trata de una estafa?

El joven decidió dirigirse directamente hacia el apartamento de la casera para reclamarle su dinero en persona. Y para tener pruebas de peso, grabó toda la conversación con su móvil que posteriormente compartió a través de sus redes sociales.

Un día antes de su llegada, Mau López explicó a través de varios vídeos de TikTok cuáles iban a ser sus siguientes pasos al ver que llegaba a Madrid y no tenía dónde hospedarse, ni el dinero que se gastó en el alquiler y que la casera le había bloqueado, por lo que no podía escribirle más y saber nada de la situación.

Cuando llegó a Madrid, se coló en el portal de donde residía la casera y llamó al timbre. Unos segundos después la casera salió del inmueble y empezó a darle explicaciones sin dejarle decir palabra. “El problema es que yo utilicé ese dinero para pagar la renta porque yo pensé que se iba a quedar aquí. Son tres habitaciones en este piso, una era para ti, la otra es para mi compañera de piso y la otra donde vivo yo. El problema es que está loca y mete a personas que siempre hace fiestas”, arranca la supuesta casera.

La excusa: “Hay un francés metido en tu habitación”

Entonces, continúa indicándole que “con lo que pagaste nosotras pagamos la renta y ya no tengo tu dinero”. El jóven le pregunta que porque no puede entrar y la respuesta fue que “hay un francés metido en tu habitación y no se quiere ir, está metido en el cuarto si me ayudas a sacarlo puedes entrar”. Es en este momento cuando el chico mexicano le dice que no es su problema y que quiere su dinero.

Sí, la habitación que había pagado estaba ocupada por otra persona que estaba “utilizando” el dinero del joven para pagar el alquiler y quedarse él. “Si quieres lo que podemos hacer es que te quedes a dormir en el salón pero solo una noche”, le propone la casera.

El chico, viendo como no iba a recuperar su dinero, entra en el piso para sacar al francés. Pero para su sorpresa, este se niega, le dice que no se piensa mover de ahí y que lo siente. “Encuentra una solución con la dueña porque no voy a salir”, asegura el francés. A lo que el joven mexicano le amenaza diciéndole que si no sale al día siguiente antes de las 10 de la mañana, tendrá que pagarle los 25.000 pesos que pagó.

Cinco minutos después, el francés abandonó el apartamento y quedó resuelto el conflicto para el mexicano. Una historia que se ha convertido en viral en las redes sociales y que tiene varios millones de reproducciones.