A qué hora ver el Real Madrid-Braga de la Champions League: horario y dónde ver el partido

El delantero inglés del Real Madrid Jude Bellingham (c) celebra su segundo gol, que da la victoria al conjunto blanco, durante el partido de LaLiga que enfrentó al FC Barcelona y al Real Madrid. EFE/ Quique Garcia

Este miércoles el Santiago Bernabéu acogerá el cuarto encuentro de la fase de grupos que enfrentará al Real Madrid y al Braga. El club español tiene la oportunidad de sellar el pase a octavos de la Champions. Con tan solo la victoria, los blancos tendrían asegurado el pase a falta aún de dos jornadas por disputarse. Por el contrario, el Braga se siente en la obligación de rascar los tres puntos para que su principal rival, el Nápoles, no se escape y se queden sin opciones de pasar a la siguiente fase.

El equipo de Ancelotti buscará la ‘revancha’ del último partido de liga en el que se sentenció con un empate ante el Rayo Vallecano y la pérdida del liderato, que ostenta el Girona. Bellingham, que está siendo un pilar fundamental en los últimos partidos del equipo, es duda por una luxación en el hombro. Los focos pasarán a Vinicius y su compañero Rodrygo, ambos renovados hasta 2027 y 2028, respectivamente.

En el último encuentro entre ambos, el pasado 25 de octubre, el equipo salió vencedor por 1-2. Esta victoria ya fue casi definitiva para la clasificación a octavos de los merengues, que con nueve puntos se quedaba al límite de la clasificación. Hoy vuelven a tener la oportunidad ante el Braga, esta vez sí, de sentenciar la clasificación a octavos.

El que fuese entrenador del club portugués, Carlos Carvalhal confesó en una entrevista con el diario AS que el Braga “está a un paso de los grandes”. “Ya está asentado como el cuarto club de Portugal y sigue creciendo mucho, no solo a nivel deportivo, sino institucional”, aseguró sobre el equipo de su ciudad natal. “La plantilla del Braga puede tener tanta experiencia profesional en sus jugadores como el propio Madrid. En Portugal también juegan ante 50.000 y 60.000 personas a veces. No van a tener miedo escénico. Eso no va a ocurrir”, apuntó sobre el partido de este miércoles.

¿A qué hora es el Real Madrid - Braga de la Champions?

El Real Madrid - Braga de la jornada cuatro de la fase de grupos de la Champions League se jugará este miércoles, 8 de noviembre, a partir de las 21:00 horas, en el Santiago Bernabéu. El turco Halil Umut Meler pitará el encuentro. Los blancos se impusieron en Portugal con goles de Rodrygo y Bellingham frente al tanto local del español Djaló.

¿Dónde ver el Real Madrid - Braga de la Champions?

Por televisión, el encuentro entre el primero y el tercero de grupo C de la competición europea se podrá seguir en directo a través de Movistar Liga Campeones y Movistar Liga de Campeones 4 por Movistar Plus+ (M60 y M180) y Orange (O114 y O276). Además, en Infobae España tendrás la última hora del encuentro desde el Santiago Bernabéu con nuestro enviado especial Alejandro Peinado.