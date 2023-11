Otros vestidos de alquiler de Borow, la marca que eligió la infanta Sofía para la jura de la Constitución de Leonor

El rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía en su llegada al Congreso de los Diputados para la jura de la Constitución de la princesa de Asturias (REUTERS/Susana Vera)

El pasado 31 de octubre, la princesa Leonor vivió un día histórico. A la vez que alcanzaba su mayoría de edad, se constituía oficialmente como futura heredera del trono, al realizar la Jura de la Constitución, para sustituir a su padre, Felipe VI. Un evento al que su mano derecha y hermana, la infanta Sofía, acudió con un vestido de alquiler de la marca Borow.

La benjamina de la familia Borbón y Ortiz acaparó todas las miradas al lucir un diseño corto con capa y estampado floral. Una prenda del diseñador canadiense Erdem, cuyo precio oscila los 1.770 euros, que Sofía alquiló a través de la tienda online por la módica cantidad de 268 euros.

La plataforma en línea también ofrece otro tipo de ropa y complementos perfectos para una cita de gran relevancia como la de la infanta Sofía. La página web de Borow alberga una completa selección de firmas exclusivas, como Diane Von Furstenberg o Zimmermann, y también firmas españolas, como Adolfo Domínguez, Ágatha Ruiz de la Prada o Laia Allen.

La Infanta Sofía durante el acto de jura de la Constitución ante las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados (Raúl Terrel / Europa Press)

La adquisición de una prenda a través de la plataforma online es bastante sencilla. El primer paso es elegir el vestido que más te guste entre el catálogo de diseñadores que Borow propone. A continuación, se deberá seleccionar el tiempo que la prenda estará alquilada (entre 4, 6, 8 o 10 días). Y listo. En un par de días, la prenda estará en tus manos.

Por si fuera poco, si finalmente la prenda elegida no te convence, se transmita una devolución y la tienda te devuelve el dinero. Si, por el contrario, ya has sacado partido del look y te dispones a devolverlo, hay dos posibilidades: por un lado, llevar la ropa a una tienda física o, por otro lado, tramitar una recogida a domicilio. El envío se realiza en todos los puntos de España, desde la península hasta las islas baleares. Además, incluye un seguro de desperfectos y la limpieza en tintorería.

“Somos ese armario B que siempre quisiste tener, aquel que abrirás cuando los ‘no sé qué ponerme’ y ‘quiero algo especial’ salgan a relucir. Descubre un armario creciente cada temporada, en tendencia y en alquiler. Aquí, importa el ser, no el poseer”, se definen en su página web las hermanadas y fundadoras de la tienda, Eva y Joanna Chen.

Prendas de Borow

Vestido midi estampado azul de la firma Andrés Otalora. Presenta un escote asimétrico y corpiño a capas. Además, lleva un toque totalmente original al presentar un cruzado en la parte delantera. Su precio en tienda es de 1.156 euros y en la tienda Borow se puede alquilar por 190 euros (Andrés Otalora)

Vestido tie dye de manga larga de la firma Alexis. Presenta un diseño largo con estampado y dispone de una lazada para entallar la prenda a la cintura. Su precio en Borow es de 151 euros, mientras que en la tienda física es de 1.078 euros (Alexis)

Vestido de Adolfo Domínguez de corte evasé con espalda con capa. Su precio original es de 329 euros, pero en Borow se puede adquirir por 84 euros (Adolfo Domínguez)

Vestido asimétrico de la firma Elena Moore. Presenta un cortado al bies y posee una manga completa. El costo de la prenda en Borow es de 99 euros, mientras que en la tienda asciende a 300 euros (Elena Moore)

Vestido burdeos midi de manga corta de la firma Rebecca Vallance. Presenta un detalle cut out, un escote en uve y manga abullonada. La falta se entalla en la cintura. El precio de alquiler es de 109 euros, mientras que la tienda física su precio asciende a 620 euros (Rebecca Vallance).

Vestido estampado en tejido plisado y en tonos rosas de la firma L'Idée. La prenda presenta un diseño para presumir de espalda, cuello halter y lazada posterior. Su precio en tienda es de 489 euros y se puede alquilar en Borow por 104 euros (L'Idée)