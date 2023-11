La crítica del asesor de Red Bull acusando a Alonso de difundir los rumores sobre su posible fichaje para sustituir a Checo Pérez

Sergio Pérez y Helmut Marko de Red Bull.

La última semana el tema más sonado en la Fórmula 1 ha sido el futuro de Fernando Alonso. El asturiano no ha conseguido mantener el buen nivel con el que inició la temporada, lo que provocó que en los dos últimos premios, Austin y México, abandonase el circuito. Los ingenieros de equipo no consiguen averiguar cuál es el problema del monoplaza, lo que está dificultando los buenos resultados en la recta final de temporada, y preocupando el comienzo de 2024.

Ante esta situación, el rumor de una posible salida de Aston Martin o de una hipotética retirada de Alonso afloraron entre la opinión pública. Los rumores situaban al asturiano en Red Bull, compartiendo escudería con el actual campeón, Max Verstappen. Pero, la primera oportunidad que ha tenido para hablar ante los micrófonos en la rueda de prensa previa al GP de Brasil, ha sido contundente en su respuesta: “No. No tengo nada que decir. Rumores de paddock, gente que se ríe y quiere ganar seguidores... Pero yo no voy a entrar en ese juego”. Además, añadió que esos rumores “vienen de gente que no están en la habitación (por los periodistas), están aquí para divertirse y no es divertido cuando juegan con eso”, apuntó para asegurarse de que “habrá consecuencias”.

Te puede interesar: Alonso acaba de lleno con los rumores: “Están aquí para divertirse, me aseguraré de que haya consecuencias”

Pero igual que Alonso quiso aprovechar la conversación con los medios para desmentir esto, también el asesor de Red Bull, Helmut Marko, aprovechó los mismos para hablar sobre el tema. Marko acusó al ‘14′ de crear esos propios rumores en el paddock y aseguró que no habrá intercambio con Checo Pérez en 2024. “En cuanto a los rumores sobre Alonso, me imagino que Alonso los difundió él mismo porque sus resultados con Aston Martin han sido muy decepcionantes últimamente después del brillante comienzo de temporada”, aseguró para continuar que “no sería la primera vez que utiliza sus medios domésticos para crear un ambiente”.

Marko quiere a Checo Pérez

Helmut destaca por no tener pelos en la lengua, aunque puede resultar irónica la manera en la que se refería al piloto de la escudería de Silverstone, pues hace apenas un mes solo contemplaba a este piloto como compañero de Verstappen. De hecho, confesó que querían respetar el contrato de Checo porque no tenían “alternativas, de lo contrario, podría tener un problema”. Pero a falta de tres premios para el final de temporada, parece que el asesor del equipo de bebida energética apuesta por sus corredores y ha cambiado de opinión al respecto, mostrándose contundente en el asunto.

De momento, Red Bull ya ha conseguido llevarse el mundial con Max Verstappen. En Constructores también marchan en la primera posición, mientras que Checo Pérez defiende el subcampeonato con uñas y dientes, lo que podría ser un año redondo y brillante para la escudería austriaca. “Solo tenemos en mente objetivos deportivos con los que nos mantendremos ocupados hasta la última carrera en Abu Dabi. Queremos ganar todas las carreras y asegurarnos de que Pérez es subcampeón”, señalaba también Marko en rueda de prensa, para remarcar aún más ese punto y final a los rumores sobre Alonso.