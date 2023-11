Alonso acaba de lleno con los rumores: “Están aquí para divertirse, me aseguraré de que haya consecuencias”

Fernando Alonso en una rueda de prensa en Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli)

Si ha habido un tema de conversación recurrente antes del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, ese ha sido el futuro de Fernando Alonso. Desde que terminó la acción en México, el pasado fin de semana, prácticamente no se ha hablado de otra cosa que no fuera el ya famoso rumor que situaba al bicampeón del mundo español en Red Bull a partir de la próxima temporada. Un movimiento que, a su vez, implicaba la llegada de Sergio ‘Checo’ Pérez, actual número dos de la escudería austríaca, a Aston Martin. Pero todo era ficción, como ha aclarado de una vez por todas el ‘14′ de la parrilla en cuanto se ha producido la rueda de prensa previa a la acción en Interlagos.

“No. No tengo nada que decir. Rumores de paddock, gente que se ríe y quiere ganar seguidores… pero yo no voy a entrar en ese juego”, ha asegurado Alonso en cuanto se le ha preguntado por el tema de marras este jueves. “En esta habitación, todos sois periodistas profesionales que lleváis muchos años en Fórmula 1 y tenéis un respeto. Pero los rumores vienen de gente que no están en esta habitación, están aquí para divertirse y no es divertido cuando juegan con eso”, ha añadido. Para sentenciar, rotundo: “Me aseguraré de que haya consecuencias”.

En los últimos días, también se había especulado con la posibilidad de que Alonso se retirase. Un escenario que descartó antes de zanjar ahora el conocido como Magic Swap. “Por el momento, no. Sé que estoy al final de mi carrera, pero no lo veo así en este momento. No tengo una fecha en la que quiero poner fin a mi carrera”, expuso el asturiano en una entrevista que concedió a Fox Sports.

Alonso a su llegada a Interlagos (REUTERS/Carla Carniel)

“Tampoco debemos ser muy dramáticos”

De nuevo en la atención a medios antes del GP de Brasil, Alonso ha intentado calmar los ánimos y mandar el mensaje continuista que hacía falta para tener claro que va a seguir en Aston Martin. “No estamos contentos con nuestro nivel de forma actual, pero, como dije hace varias carreras, este equipo tenía 250 personas hace dos años y ahora estamos en la transición hacia el futuro, con 800 personas, una fábrica nueva, siete podios y 200 puntos más que el año pasado. No estamos contentos con nuestro nivel, pero tampoco debemos ser muy dramáticos cuando hemos tenido una supertemporada en 2023″, ha puesto en valor.

La segunda etapa en Fórmula 1 del asturiano comenzó marcada por malos resultados en Mclaren. Sin embargo, desde que llegó a Aston Martin su suerte ha cambiado

A la espera de “un fin de semana más tradicional”, el hambre de Alonso sigue intacta. “Un buen fin de semana sería el top-5. Creo que sí es posible. En Qatar, hace tres carreras y con los mismos coches, clasificamos cuartos y terminamos sextos. Y me salí en una curva, más otros problemas. Necesitamos una buena clasificación, empezar en la primera parte del grupo y ejecutar una buena carrera. Sigo pensando que tenemos que ponerlo todo junto. Será un desafío, pero daré todo lo que tengo para volver a terminar en el top-5″, ha respondido a una pregunta de AS.

Alonso en el Gran Premio de México (REUTERS/Raquel Cunha)

Lo más importante que ha querido recalcar el ovetense es que en Aston Martin “no hemos entrado en pánico”. Con una mezcla de autocrítica y optimismo a partes iguales, Alonso ya ha despejado la incógnita: seguirá vistiendo de verde.