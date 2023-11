“No le gusta la improvisación” y es “selectiva a la hora de relacionarse”: lo que desvela la escritura de la princesa Leonor sobre su personalidad

La princesa Leonor en una imagen de archivo. (Europa Press)

La princesa Leonor está a punto de vivir uno de los días más importantes de su vida, si no el que más. Este próximo martes 31 de octubre, la heredera al trono cumple la mayoría de edad y jurará la Constitución en el Congreso de los Diputados de Madrid, bajo la atenta mirada de familiares, políticos, prensa y ciudadanos.

Pese a que lleva siendo conocida desde antes de su nacimiento, será una de las veces en las que más se exponga, mostrando una nueva faceta. Debido a la gran discreción que hay con respecto la vida más íntima de los miembros de la familia real, son muchos los detalles que no se conocen de ella. Por suerte, la grafología, el análisis de la escritura manuscrita de un individuo con la intención de determinar rasgos de personalidad de dicha persona, ayuda a acercarse más a Leonor de Borbón y Ortiz.

Infobae España se ha puesto en contacto con Macarena Arnás, grafóloga, perito calígrafo, escritora y coach para conocer algunos detalles de Leonor que, a simple vista, pasan totalmente desapercibidos. Para ello, la experta ha analizado el último documento caligráfico de la Princesa, recogido por la revista de las parroquias de Arroes, Peón y Candanal con motivo del pasado Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2023.

Portada de la publicación creada con motivo del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2023. (Calameo)

Lo que primero llama la atención de Arnás es la gran similitud que hay entre el texto y la firma, pues esto indicaría que “es una persona que se comporta igual tanto en la esfera social como en la esfera personal”, es decir, que se comporta del mismo modo en ambos ambientes.

“Me llama la atención que la letra tiene tendencia a ser pequeña, por lo tanto, podría indicar que es una mujer que tiene cierta introversión o timidez. También se puede observar que aunque hay letras que aparentan estar totalmente unidas, hay parones en la ejecución, aunque predomina también la escritura ligada, y esto indica que tiene facilidad para relacionarse con los otros, pero a la vez también puede llegar a ser tímida y selectiva a la hora de relacionarse”.

Más específicamente, cuenta que al escribir la letra ‘t’ de ‘Asturias’ sube bastante el trazo, lo que indica que es una persona “con carácter y paciencia”. A nivel personal, Macarena Arnás destaca debido a su letra cerrada y de tamaño pequeño que la hija de Felipe VI es “observadora y sensible, aunque esto no lo manifiesta de cara al público. También hay creatividad y orgullo”. Y añade que “no le gusta la improvisación”.

La princesa de Asturias Leonor de Borbón durante la 43º edición de los Premios Princesa de Asturias. (EFE/ Chema Moya)

“La caligrafía puede parecer infantil porque es muy caligráfica, como se denomina. Sin embargo, al estar a punto de cumplir 18 años y no observar apenas cambios en su escritura en los últimos años hasta hoy, demuestra que es poco influenciable al entorno y es fiel a sus propios principios”, continúa la grafóloga y coach.

Con respecto a la firma, apunta que se puede ver “una rúbrica por adelantado”, es decir, que primero ejecuta la letra ‘L’, luego continúa escribiendo el nombre. “Esto nos habla de un carácter organizado, planificado”, termina.