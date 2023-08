Telecinco ficha a Ana Obregón, Tamara Falcó y Miguel Bosé para el nuevo programa de Carlos Sobera

Ana Obregón, Tamara Falcó y Miguel Bosé. (Europa Press)

Telecinco ha anunciado este martes el inicio de las grabaciones de El musical de tu vida, el programa que presentará Carlos Sobera y en el que se repasarán las biografías de varios famosos invitados a través de entrevistas en profundidad y números musicales que representarán los episodios más importantes de sus vidas. Entre esas estrellas estarán Ana Obregón, Tamara Falcó, Miguel Bosé o Paulina Rubio.

Este novedoso talk show estará producido en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio) y contará con un equipo de profesionales con amplia trayectoria en el género de los musicales, el cual se encargará de producir, coreografiar e interpretar los números en los que se repasarán los momentos memorables, cruciales e incluso inesperados de la experiencia vital de cada entrevistado.

“Emoción, música, reencuentros y sorpresas son algunos de los ejes en torno a los que girará este nuevo espacio familiar”, destaca Mediaset en su comunicado. Además, la cadena adelanta que los números musicales partirán de “canciones muy populares y reconocibles para el gran público, temas que el equipo artístico del programa reinterpretará con gran ingenio y mucho humor en torno a las grandes anécdotas de la vida de los invitados, que serán trasladadas al escenario en formato musical”.

Éxito internacional

El musical de tu vida es la adaptación de The Musical of your Life, un formato belga estrenado con gran éxito en este país en 2021 con una primera temporada que alcanzó un 36% de audiencia. El programa prepara actualmente su tercera edición en Bélgica, su primera temporada en Alemania y ha sido adquirido para su adaptación en más de diez territorios, entre los que se encuentran Estados Unidos, Reino Unido y Australia.

En su breve historia, el formato ha sido galardonado con la prestigiosa Rose D’Or en 2022, el Premio Internacional al Mejor Factual de Entretenimiento en el MIPTV 2022 y el C21 Award al Mejor Formato Factual.

