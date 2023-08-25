El torico de la cuerda, el “maltrato” de origen medieval que aún se festeja en la Comunidad Valenciana

El toro de cuerda (Ayuntamiento de Chiva)

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Para algunos es una tradición de la que sentirse orgullosos, una atracción turística y de la que vanagloriarse por centenaria, clásica y brillante. Para otros es otro caso más de maltrato animal permitido por las autoridades de los pueblos y comunidades de España y no dista demasiado del Toro de la Vega o del toro embolado.

El torico de la cuerda es un festejo que tiene lugar los últimos días de agosto en Chiva, un pueblo de la Comunidad Valenciana. La Asociación Peña Taurina El Torico Chiva define la fiesta como “una gran explosión de color y sentimiento alrededor del toro”. Los participantes —por ley, mayores de 16 años— pasean el toro por todo el pueblo y se detienen en las casas “en las que le esperará la madre o la amada”, dice la web de la peña.

Tras el encuentro, el hombre “brinda” la carrera a la mujer y atará el toro a la puerta de la casa. “Tras lanzar la cuerda al aire para que la recojan los que esperan en la calle, emprenderá de nuevo su veloz carrera hacia la nueva parada”. Como pequeño detalle, la mujer de la casa debe convidar con refrescos y alimentos preparados “con ilusión”, asegura la web de la peña El Torico Chiva. “El Torico contiene elementos, como el mismo hecho de llevarlo a la casa de la mujer, en la época de la recolección, de cosecha, que lo emparentan, intrínsecamente, con estas ceremonias de fecundidad precristianas”, sostiene la web que recopila los datos de esta tradición.

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La práctica fue declarada Fiesta de Interés Turístico de la Comunidad Valenciana en 2019, aunque varias asociaciones y partidos tildan el evento de maltrato animal y claman por su inminente erradicación. Este 25 de agosto se volverá a celebrar y hay un bando municipal que recuerda las duras sanciones si el toro sufre o es dañado, aunque el activismo apunta a que es algo que ocurre pese a la ordenanza de la Alcaldía de Chiva. Las imágenes grabadas por PACMA en una edición anterior son relevadoras.

~🐂 Atan su cabeza y le tiran, golpean y arrastran. Cuando no puede más lo matan.



Imágenes de hace unos años del cobarde y cruel Torico de Cuerda #Chiva #Valencia. PACMA es el único partido que pide el fin de la tauromaquia.



¡BASTA YA de #MaltratoAnimal! pic.twitter.com/SKQzyk3Rzd — PACMA (@PartidoPACMA) June 13, 2019

Agresiones contra el toro en Chiva

“El toro es sometido a tirones de rabo constante durante todo el recorrido, pese a estar terminante prohibido con sanciones de hasta 600.000 euros. Miembros de la propia Peña Taurina de Chiva son quienes en su mayoría cometen estos delitos, a pesar de avisar por escrito e informar de su prohibición. Gracias a la documentación de varias personas se han recopilado pruebas suficientes donde se evidencia un claro caso de maltrato animal consentido por el ayuntamiento, la policía local y la guardia civil de Chiva”, denuncia la organización Youth Climate Save Movement en un comunicado.

En ediciones anteriores, incluso algún vecino ha fallecido durante los festejos al ser embestido por el toro protagonista, que como se puede ver en las imágenes, reacciona de forma violenta durante la celebración. La fiesta, apuntan desde la peña taurina, podría remontarse al “s.XIII”, aunque también podría identificarse a partir de la Edad Moderna, en torno al año 1600.

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