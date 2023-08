Así se gestó la caída de Rubiales tras el beso a Jenni Hermoso: cinco días de negación y presiones hasta la dimisión

Luis Rubiales, en una imagen de archivo. EUROPA PRESS

Presionado hasta el extremo por el Gobierno y la industria del fútbol en bloque, Luis Rubiales decidió en la tarde del jueves que dimitiría como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la Asamblea extraordinaria convocada para este viernes, pese a no estar plenamente convencido de hacerlo. Este momento fue el final a cinco días de intensas presiones para que dejase el cargo por el beso no consentido que le dio a la jugadora Jenni Hermoso después de que España ganase el Mundial femenino. Rubiales, cuya idea hasta hace solo unas horas era continuar sí o sí al frente de la Federación, se había quedado solo, sin ningún apoyo. Más allá del rechazo político, vio como el mundo del fútbol, desde la FIFA hasta los clubes de LaLiga, también había decidido darle la espalda. Cuando eso sucedió, al dirigente, que no esperaba un posicionamiento tan duro en su contra por parte de su propia industria, le hicieron ver que no tenía otra salida. Incluso ahí, él seguía insistiendo en su postura de no marcharse y, según ha podido saber Infobae España por fuentes cercanas a Rubiales, mantenía que lo sucedido sobre el césped del Accor Stadium de Sídney no era tan grave como para sacarle de la Federación. Las presiones recibidas desde todos los lados en estos cinco días contrastaban con su constante negación.

Rubiales se atrincheró este jueves en la sede de la RFEF junto a su equipo más cercano. Estuvieron encerrados en Las Rozas hasta pasadas las 19.00 horas para decidir la estrategia a seguir. A su llegada, la dimisión no era una opción. “Estaba fuerte y decidido”, apuntan las fuentes. El plan en el que trabajaban no era otro que el de diseñar una Asamblea en la que tenía pensado cerrar filas y recibir el apoyo de las territoriales, afines a él. Iba a pedir perdón, sí, por el beso a Jenni Hermoso y también por los gestos obscenos que realizó en el palco de autoridades en presencia de, entre otros, la reina Letizia y la infanta Sofía. Pero además, Rubiales quería sacar pecho por su gestión y reivindicar como suyo el éxito del fútbol femenino español.

El fútbol se pone en su contra

Pero todo cambia a partir de las 13.50 horas, cuando la FIFA comunica oficialmente la apertura de un procedimiento disciplinario contra él por lo sucedido en Sídney. El máximo organismo del fútbol, lejos de mantenerse al margen, tomaba cartas en el asunto. La Comisión Disciplinaria de la FIFA entendía que los hechos acaecidos “podrían resultar constitutivos de violaciones de los artículos 13.1 y 13.2″ de su Código Disciplinario. Es en este momento cuando su gente de confianza le insiste en que no tiene nada que hacer. “La dimisión es la única salida”, le repiten. Pese a las reticencias de Rubiales, cuya opinión cambiaba prácticamente de un minuto a otro, el escenario de dejar el cargo por voluntad propia empieza a cobrar tanta fuerza que llega a poner sobre la mesa un anuncio inminente durante la tarde ayer. Finalmente no sucede.

Luis Rubiales, durante la recepción a la selección femenina de fútbol en La Moncloa. REUTERS

Poco antes de todo esto, el dirigente ya había recibido otro revés: la Federación Vasca anunciaba que no acudiría a la Asamblea y rompía la unidad de las territoriales en torno a su figura. “Ante la gravedad de lo sucedido en la entrega de trofeos de la final del Campeonato del Mundo, y la posterior gestión de los acontecimientos, la Federación Vasca de Fútbol no acudirá a la asamblea de la RFEF”, confirmó el ente federativo vasco. Hasta el momento, es la única territorial que ha anunciado su intención de no estar en Las Rozas este viernes.

Paralelamente al de la Federación Vasca, otro mazazo: los clubes de LaLiga le dan espalda. Hasta ayer, salvo el Getafe, cuyo presidente, Ángel Torres, había proclamado que Rubiales no podía “estar ni un minuto más en el cargo”, se había mantenido un silencio institucional. El jueves, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, y Jokin Aperribay, máximo dirigente de la Real Sociedad, fueron en la misma línea y reclamaron públicamente la dimisión de Rubiales. Aperribay, además, confirmó que la Real no acudiría a la Asamblea, donde tiene un hueco como integrante de Miembros Electos de Clubes. No será el único. 16 de los 18 clubes de Primera y Segunda División que forman parte de la Organización de la Asamblea General de la RFEF aseguraron que no asistirían: Getafe, Mallorca, Osasuna, Real Sociedad, Villarreal, Cádiz, Elche, Rayo Vallecano, Leganés, Eibar, Alavés, Las Palmas, Real Sporting, Tenerife y, Zaragoza. A ellos se sumaron otros de Primera Federación –la tercera división del fútbol español–, como es el caso del Lugo, la Ponferradina el Amorebieta.

El rechazo del fútbol prácticamente en bloque fue un golpe duro para Rubiales. “En algunos casos concretos lo entiende como una especie de traición. Dice que ha hecho mucho por ellos”, revelan las fuentes. De hecho, según gente que estos días ha estado en contacto con el dirigente, veía en la industria su principal vía de escape para resistir y plantar cara incluso al Gobierno. Creía que podía hacerse fuerte si ellos se mantenían a su lado. Por su cabeza pasaban distintas fórmulas, desde autosancionarse para burlar de alguna manera al Consejo Superior de Deportes (CSD) o pactar con dicho organismo una inhabilitación suave de entre dos y seis meses que le permitiese regresar después y presentarse a las elecciones que la RFEF tiene que celebrar en el último semestre de este año, después de los Juegos Olímpicos de París. Tras el posicionamiento de la FIFA y de algunos de los clubes más importantes de LaLiga, personas de su confianza le hacen ver que todo esto ya no será posible. “Quizá el no lo ve del todo aún, pero tiene que acabar haciéndolo”, transmitían.

