La foto que muestra el barranco por el que cayó el bus del accidente en Lagos de Covadonga: “Es un milagro que se haya frenado ahí”

Efectivos del SEPA atienden a una de las heridas en el vuelco de un autobús en la subida a los Lagos de Covadonga. (Europa Press)

Tras el accidente del autobús que subía a los Lagos de Covadonga, han surgido muchas voces críticas con el sistema de visitas del famoso paraje del Parque Nacional de los Picos de Europa. El plan de transporte está limitado a autobuses que suben y bajan con los turistas en su interior, y además, conforme ha señalado ALSA, la compañía del autobús siniestrado, asigna este servicio a sus conductores más experimentados, que reciben formación especializada para la conducción en estos trayectos.

Sin embargo, para muchos estas medidas no son suficientes por el riesgo que entabla la carretera de montaña, que en muchas ocasiones está cubierta por bancos de niebla. Además, su anchura resulta muy estrecha para el cruce de dos autobuses de la envergadura del accidentado.

Paco López-Cordón, un usuario de Twitter que cuenta que bajó la carretera unos minutos antes del accidente, comenta, que “es un milagro que el bus se haya quedado frenado ahí tras dos vueltas de campana y no haya continuado bajando por el desnivel”, y asegura que mientras descendía por el camino “había una niebla muy densa”. También añade que “lo de hoy debería servir para tomar medidas”. También critica en su cuenta de Twitter que la masticación es un problema añadido al de la meteorología adversa para conducir, “nunca he visto tanta [gente] y he subido bastantes veces”.

El sistema de trasporte lleva instalado 19 años, y en estos últimos ya se pueden leer comentarios de varias personas que han realizado el recorrido advirtiendo del peligro que podía suponer. Hace cuatro años una usuaria de Tripadvisor denunciaba el sistema de subida al parque nacional: “No comprendo como un autobús de tan grandes dimensiones puede subir a los Lagos, encontrándose por la carretera que da un `yuyu´ impresionante con otros autobuses de la misma empresa”. El usuario, al que le dio “terror” subir, también pedía un cambio de los autobuses que se utilizan a “mini autobuses de mejor maniobra, más pequeños”.

“Un día ocurrirá una desgracia y es cuando se tomarán medidas. No arriesguen, no vayan con niños”, añadió el usuario al final de su comentario, como si hubiera visto lo que sucedería cuatro años más tarde.

49 pasajeros, 49 heridos

En el interior del autobús viajaban 48 pasajeros más el conductor. Todos terminaron heridos. 6 de ellos estaban graves y fueron evacuados a los hospitales más cercanos. Otras seis personas, no tan graves, fueron trasladadas por UVI Móvil al hospital. Los 37 heridos restantes fueron de carácter leve y entre ellos, se encontraban 10 menores de edad, con edades comprendidas entre los 8 meses y los 13 años.

