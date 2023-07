Zapatero matiza a Felipe González sobre la lista más votada: “Debería haber reconocido que el PSOE ya se abstuvo para dejar gobernar al PP”

Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, Salvador Illa y los alcaldables socialistas en Barcelona, Jaume Collboni, y Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret. (EFE/Enric Fontcuberta)

La campaña electoral empieza este viernes. Sin embargo, la presencia de los candidatos desde la convocatoria electoral ha sido permanente tanto en las televisiones, como en radios. La estrategia pareció arrancarla el expresidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, con sus primeras apariciones en radios sacando pecho de los logros de los gobiernos del PSOE y defendiendo la labor del Gobierno de coalición y la importancia de su reedición tras las elecciones del 23 de julio. Su gira por los medios continúa y esta mañana, en una entrevista en la Cadena Ser, ha sido preguntado por la tesis del expresidente del Gobierno, Felipe González, sobre dejar gobernar a la lista más votada.

Zapatero ha querido matizar los planteamientos de su compañero de partido: “Ese artículo lo escribió antes de la convocatoria electoral y creo que se debería haber añadido que el PSOE ya se abstuvo para dejar gobernar al PP”, ha criticado el expresidente sobre González. A pesar de sus diferencias de opinión, Zapatero ha pedido “defender el partido” porque “cuando tú pedías que lo hicieran por ti, lo tienes que hacer después. Uno se siente mucho mejor”.

De todas formas, Zapatero ha criticado como en los últimos días el candidato popular ha planteado este debate cuando piensa que puede ganar las elecciones: “Después de lo que acabamos de ver en Extremadura, la palabra tienen que valer un poco. En Extremadura ha ganado Guillermo [Fernández Vara] y quién va a gobernar es la candidata del PP. Entonces, credibilidad cero a Feijóo” ha aclarado. Además, ha puesto el acento en la rebelión interna que promoverá Feijóo para que el PSOE le de sus votos, un plan que Zapatero pone en duda: “A ver como coge el teléfono Feijóo y le dice al señor Vara lo que tiene que hacer. Un poco de respeto al PSOE. A lo mejor el señor Feijóo se lleva una sorpresa porque hay justicia poética”, intentando pronósticar una posible victoria de los socialistas.

Zapatero quiso dar un paso adelante

Zapatero ha mantenido ante Angels Barceló que su paso adelante se fraguó tras la derrota electoral del 28M y por el tono que había cogida la campaña de las municipales y autonómicas en relación con la banda terrorista ETA y EhBildu. “Cada vez que se asociaba a Pedro Sánchez a ETA de una u otra manera me producía mucho coraje”, el ex Secretario General de los socialistas ha lamentado tener que escuchar como a Pedro Sánchez se le decía que era más generoso con los verdugos que con las víctimas, “me recordó a una frase que me dijeron a mi cuando derrotamos a ETA, me decían que estaba traicionando a los muertos”, ha recordado. “Decidí no callarme y que esto no podía consentirse”, ha completado.

Sobre ETA en línea con las últimas semanas, el expresidente ha querido reivindicar, una vez más que, “bajo mi gobierno, ETA se rindió”, respondiendo a las palabras de Mariano Rajoy en Cope en las que argumentaba que habían sido las víctimas, la sociedad, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y todos los actores políticos los que habían logrado derrotar a la banda terrorista.

Zapatero ha emplazado a los oyentes y a la propia periodista a recordar la declaración institucional de aquel día, en ella agradecía a todos los actores su lucha contra ETA, aunque el socialista no quiere renunciar al hecho de que fuera bajo su gobierno cuándo ETA se rindió: “Que el fin de ETA ocurrió bajo mi gobierno es indudable, históricamente incuestionable. Es la la verdad como una casa, que digan misa”. Al mismo tiempo ha lamentado que “el principal partido de la oposición todavía no haga un “mínimo reconocimiento”.

