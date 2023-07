El Orgullo LGTBI en nueve historias: los protagonistas de la manifestación

Participantes en el desfile del "Orgullo 2023" que recorre hoy sábado las calles de Madrid. EFE

Una multitud ha colmado las calles de Madrid en una nueva edición de la manifestación del Orgullo LGTBI 2023. Infobae España ha querido conocer las historias de quienes han salido a reivindicar sus derechos. Muchos de estos protagonistas han señalado su temor por el avance de la ultraderecha y su posible llegada al gobierno de España en las próximas elecciones generales.

Daniel Armas

Daniel Armas es oriundo de Venezuela y llegó a España hace ocho años como consecuencia de la situación política y económica en su país. “Soy quien soy y me gusta ser quien soy”, sostiene el joven de 36 años, quien aseguró que su salida del armario no fue complicada, aunque recuerda que madre le dejó de hablar por una semana cuando le contó sobre su homosexualidad. Actualmente, teme que sus derechos se vean afectados tras las próximas elecciones generales. “Dependerá de quién gobierne y con quién haga coalición”, opina.

Penni Rabbit

Desde hace tres años, Penni Rabbit realiza shows como Drag Queen en Murcia, mientras también estudia corte y confección. La artista de 33 años ha venido hasta Madrid para reivindicar los derechos del colectivo que, afirma, están en peligro. “Quieren callarnos las bocas, infundarnos un odio que no nos sirve para nada y crear un momento de incomodidad”, advierte. Y desde Murcia nos deja un consejo: “Reíros, gritar, llorar y amar, porque amar es lo más bonito, lo más sano”.

Valery, chica trans

Valery es una chica trans colombiana que vino a España hace dos años escapando de la discriminación que sufría en su tierra. “A veces tengo miedo porque no sé qué decisión vaya a tomar el gobierno sobre mi presencia, pero pues la idea es de que cada día nos apoyemos más y que salgamos adelante y que no seamos discriminados por ser chicas o chicos trans. Necesitamos un apoyo como lo necesita cualquier persona de este mundo”, afirma.

Hank

Hank salió del armario a los 12 años y, por suerte, sus padres eran muy abiertos de mente para la época. Hace un tiempo se mudó desde su Canadá natal a Barcelona, donde fundó la comunidad leather más grande de España. “Descubrí la comunidad leather cuando tenía 14 años. Era alto y tenía bigote por lo que nadie pensó que fuera menor de 18. Entré a la comunidad y nunca me fui”, recuerda a sus 57 años.

Sasha y Dasha

Sasha y Dasha se conocieron a través de la aplicación de citas Badoo hace tres años y medio. Oriundas de Dnipro, Ucrania, cuando estalló la guerra se mudaron a Italia, donde aseguran son felices a pesar de no estar en su país. “Nos gustaría crear una familia en Ucrania, pero no podemos porque allá no está permitido”. Además, las jóvenes aseguran que la sociedad ucraniana no tiene asimilado la homosexualidad. “En Ucrania no podemos tomarnos de la mano, no podemos besarnos en la calle, porque la gente piensa como hace 100 años”, relatan.

Iker Mohsine

Iker Mohsine, de 27 años, no podía expresar su orientación sexual en Marruecos, ya que la homosexualidad es castigada con la cárcel. “Yo aquí en España vivo una vida feliz, no como en mi país donde no puedo salir con la ropa que me gusta o celebrar el Orgullo”, cuenta. Sin embargo, si bien en España, afirma, hay más libertad también ha vivido distintos episodios de racismo y homofobia.

Ana María (i) junto a su esposa y hermana

Ana María Orihue, de 56 año, le contó a sus padres que era lesbiana a los 25 años y ellos, maestros de profesión, lo entendieron y aceptaron. “De eso hace ya casi 30, por entonces no había la liberación que tenemos ahora y era más complicado. Había, por ejemplo, sitios de ambiente de chicos, pero de mujeres había un par de discotecas, un par de bares, no teníamos internet y era complicado hasta que podías encontrar a alguien para poder acercarte, ligar y demás”, relata hoy junto a su esposa y hermana. Su mayor temor es que el próximo 23-J salga de las urnas un gobierno de la derecha y la ultraderecha.

Alba (2i), junto a sus amigas

Alba, de 39 años, es policía nacional asegura que nunca ha sido discriminada por su orientación sexual por sus compañeros. “Pero creo que todavía queda un poquito más de visibilidad, por eso todos los años salimos a través de la asociación LGTBIPOL para seguir dando visibilidad y para que la gente no tenga miedo de demostrar sus sentimientos y reivindicar nuestros derechos como seres humanos”, afirma

Julián Lavalle

Julián Lavalle, bisexual y nudista, vino desde Navarra solo para estar en la manifestación del orgullo. “Es una oportunidad que no hay que desaprovechar porque la política parece que nos pretende recortar algunos derechos”, sostiene. Además, para él, aunque se ha avanzado mucho, todavía queda mucho camino que recorrer en la lucha LGTBI “porque se ha visto mucho violencia contra el colectivo”.

