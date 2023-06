La nueva moneda de 2 euros que entra en circulación en Europa y homenajea a España

Este mes de julio entra en circulación una nueva moneda de 2 euros que conmemora la presidencia española de la UE. (Freepik)

Este sábado arranca julio y, con el cambio de mes, se pone en marcha una nueva moneda de 2 euros. Se trata de una edición especial que rinde homenaje a España. En las últimas semanas, se han emitido un total de 1,5 millones de unidades de esta moneda, que tiene como objetivo conmemorar la presidencia española del Consejo de la Unión Europa (UE). El Gobierno de España toma las riendas de los órganos comunitarios precisamente este 1 de julio.

Si este fin de semana vas a una tienda, pagas y te encuentras entre el cambio con una moneda que nunca antes has visto no te asustes: no es falsa. Se trata de la moneda conmemorativa que rinde tributo a la presidencia española de la UE. La cara frontal es igual a la que conocemos, no sufre cambios. La gran novedad está en la parte trasera, que incluye el logotipo del mandato.

La moneda que rinde homenaje a la presidencia española de la UE. (Spanish Presidency Consilium)

Esta cara consta de dos imágenes. Por un lado, se incluye el logotipo de la presidencia española del Consejo de la UE. Por otro, aparecen las leyendas España 2023 - Presidencia Española y Consejo de la Unión Europea, rodeando el símbolo distintivo por las mitades superior e inferior respectivamente. En la parte inferior, se incorpora el emblema de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, representado por una M mayúscula coronada.

El diseño se completa con las doce estrellas de la bandera europea, que acordonan la esfera central de la moneda, donde figura el grabado conmemorativo. Sólo está permitido acuñar monedas conmemorativas de 2 euros, porque tienen el mismo valor legal que el resto de series de cada país. El Banco Central Europeo (BCE) asegura que “tienen las mismas características, propiedades y cara común que los demás modelos”, con la única diferencia del motivo solemne.

Monedas conmemorativas

Los países europeos pueden emitir dos monedas conmemorativas al año, con la posibilidad de dar luz verde a una tercera si es en conjunto con el resto de Estados miembros. En el caso español, este año la otra divisa rinde homenaje al casco antiguo de Cáceres. El volumen máximo de monedas que se puede emitir en el marco de un tributo se fija en 1,5 millones, tal y como establece el BCE. Este modelo se puso en preventa hace varios meses por un precio de cuatro euros.

