Netflix empieza a eliminar la suscripción básica sin anuncios: ¿cuándo será el turno de España?

(Reuters/Dado Ruvic)

Netflix sigue en proceso de cambios y generando más de un quebradero de cabeza a muchos de sus usuarios. Después de anunciar su famosa medida de acabar con las cuentas compartidas dentro de la plataforma, ahora está llevando a cabo otra reforma que afectará a gran parte de los usuarios. Se trata de la suscripción básica sin anuncios, la que la mayoría de gente tiene y que ahora está en peligro debido a los cambios que está introduciendo la compañía desde hace meses.

Canadá ha sido el primero de los países afectados por esta nueva medida. Allí, los nuevos usuarios ya no disponen de la opción de una suscripción básica sin anuncios cuando acceden a registrarse en Netflix. De momento los que ya contaban con una cuenta así pueden mantenerla, pero la opción ha desaparecido en el apartado de nuevos usuarios.

Te puede interesar: Netflix, denunciada por ocultar la tarifa más barata entre sus ofertas: “Bordea patrones oscuros”

Todo apunta a que la compañía valora su plan estándar con anuncios como la apuesta de futuro de la plataforma, uno de los pilares que promoverán el crecimiento de usuarios e ingresos para la plataforma de contenidos en streaming. Y eso pasa por reducir las variables que ofrecen por el momento, y obligar a los usuarios a tener que decidirse entre la versión premium o la que contiene anuncios.

En España, esta nueva suscripción aterrizó el pasado mes de noviembre, teniendo un coste de 5,49 euros al mes. No obstante, la plataforma no ha retirado la opción de suscribirse en el plan estándar sin anuncios, que tiene un precio de 7,99 euros al mes. De la misma manera, Netflix mantiene las otras dos suscripciones intactas, la estándar (12,99 euros al mes) y la premium (17,99) euros al mes.

La OCU, detrás de la plataforma

Se desconoce aún cuando introducirá Netflix estos cambios en nuestro país, aunque no sería de extrañar que fuera implementándolos con el tiempo en otros países más allá de Canadá. Mientras tanto, en nuestro país la compañía se enfrenta a una denuncia por parte de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ante Consumo. Según la OCU, Netflix muestra de manera engañosa sus distintos planes de suscripción, ocultando muchos de los detalles de estas si no se accede directamente a la página en la que los muestra.

“La ocultación de una tarifa básica no sólo socava los derechos de los consumidores a una información transparente y de fácil acceso, sino que también bordea patrones oscuros”, explicaba la organización de consumidores. Esta no ha sido la única polémica que ha rodeado a Netflix, pues ya se levantó mucho revuelo cuando anunció la eliminación de las cuentas compartidas, algo que no sentó muy bien a los usuarios.

Seguir leyendo: