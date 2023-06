El etarra arrepentido Ibon Etxezarreta testifica en la causa del atentado al juez Querol

Madrid, 18 jun. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tomará este lunes declaración en calidad de testigo al etarra arrepentido Ibon Etxezarreta en la causa reabierta sobre el atentado con coche bomba que acabó con la vida del juez del Tribunal José Francisco Querol, el 30 de octubre de 2000 en Madrid.

Etxezarreta es conocido por la película "Maixabel", de Icíar Bollaín, que gira en torno a los encuentros "restaurativos" de la viuda de Juan María Jáuregui con Extezarreta y Luis Carrasco, condenados en 2004 a 39 y a 36 años de cárcel, respectivamente, por el asesinato del político socialista.

A través de videoconferencia desde la cárcel de Álava, donde cumple condena, Pedraz le interrogará acerca de este atentado en el que además del juez murieron su escolta Jesús Escudero, su chófer Armando Medina y el conductor de la EMT Jesús Sánchez.

El juez quiere preguntarle acerca de la troqueladora que él y Luis Carrasco robaron para falsificar matrículas y que si lo hicieron por orden del exjefe etarra Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, según han precisado a EFE fuentes jurídicas.

No obstante, las víctimas -representadas por la AVT y Dignidad y Justicia, impulsora de la reapertura de esta causa- no esperan mucho de esta declaración porque cuando Etxezarreta ha sido llamado a declarar en otros procedimientos se ha limitado a responder que no recordaba.

"Ibon Etxezarreta, ese que no tiene ningún escrúpulo a la hora de manifestar de cara a la galería que está arrepentido, pero que cuando pisa un juzgado no se acuerda de nada", publicó la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en su cuenta de Twitter tras alguna de esas comparecencias.

Así fue en un juicio a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, con la que había dicho haberse reunido en Francia cuando fue detenido, y en el momento de la vista dijo no recordar ese encuentro.

El juez Pedraz investiga en esta causa a los considerados autores materiales del atentado y la responsabilidad que pudieron tener en el mismo una decena de integrantes de la cúpula de ETA.

La investigación de este atentado atribuye la autoría al comando Buruahuste, único que actuaba en Madrid en la fecha que fue perpetrado, y apunta a la participación directa de tres de sus miembros: Anabel Egües, Gorka Palacios Alday, y Juan Luis Rubenach.

Una de las últimas actuaciones del juez ha sido pedir a Francia ampliar la entrega de los exjefes etarras Javier García Gaztelu alias "Txapote", Ainhoa Múgica y Juan Antonio Olarra Guridi, así como al etarra Juan Luis Rubenach, para poder juzgarles por estos hechos al no haber acordado el país galo en su día entregarles por esta causa. EFE

