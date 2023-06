Javier Losán (’El Pueblo’): “No hay tres actores en España que puedan hacer del Ovejas como yo”

Javier Losán, en una fotografía promocional de 'El Pueblo'. (Mediaset)

El Ovejas es uno de los personajes más queridos de El Pueblo. Su carisma, su arrolladora personalidad y la brillante interpretación de Javier Losán son algunos de los secretos del éxito de este peculiar habitante de Peñafría. El actor, que lleva más de tres décadas trabajando en la pequeña pantalla y ha formado parte de algunas de las series más recordadas de la televisión española, confiesa a Infobae España que recibe muchísimo cariño del público y hasta le comparan con Chanquete.

Lejos de abrumarle el recibimiento masivo de esta ficción, Losán abraza el éxito y se aferra a él, negándose a experimentar ese temor al encasillamiento tan extendido en el gremio. “¿Encasillado en qué? Es un personaje con muchísimos matices”, asevera el actor en esta entrevista en la que presume de sinceridad sin filtros y hasta asegura que “no hay tres actores en España” que puedan interpretar a El Ovejas como él.

Protagonistas de 'El Pueblo'. (Mediaset España)

¿Cómo llevas tener que promocionar la tercera temporada de ‘El Pueblo’ cuando en Prime Video ya se está emitiendo la cuarta?

Lo llevo fantásticamente bien. Cuanto más se hable de la serie, mejor para mí, sea la cuarta, la quinta o la sexta. Yo todavía tengo fe por los números que estamos dando tanto en Telecinco como en Prime Video. Al tenerla primero en la plataforma, la audiencia en Telecinco no es la misma, pero aún así, la tercera temporada ha marcado récord de audiencia de la ficción española, no nos podemos quejar.

Con esos buenos datos, ¿cómo recibiste la noticia de que la serie no tendrá más temporadas?

Es una sorpresa, creo que para todos, incluso para la propia cadena. No sé dónde estará el quid de la cuestión. Yo todavía tengo fe en que si hay alguien coherente, las partes interesadas se tendrían que sentar a negociar y llegar a un acuerdo. El Pueblo es un fenómeno social y que acabe en la cuarta temporada es para pensárselo, tanto por la productora como por Telecinco o Amazon.

“Que ‘El Pueblo’ se acabe en la cuarta temporada me desarma emocional y anímicamente”

¿Notas esa buena recepción de la serie en la calle?

Sí. Hay mucha gente que me dice que El Pueblo es una terapia. La serie nació en el confinamiento por la pandemia y hay gente que no se ha suicidado porque ha visto El Pueblo, eso me lo han dicho a mí. Hay personas con cáncer a las que se les ha mejorado o se les ha quitado viendo El Pueblo. Las cosas que me cuentan son tan potentes que me desarma que se acabe en la cuarta temporada, me deja fuera de juego emocionalmente y anímicamente.

Javier Losán, en 'El Pueblo'. (Mediaset España)

Después de interpretar a un personaje tan popular y carismático como El Ovejas, ¿tienes miedo de que te encasillen?

Yo no tengo miedo. El otro día un señor por la calle me dijo ‘tú serás como Chanquete’. Antonio Ferrandis hizo muchas cosas, pero cuando se murió no se murió Ferrandis, se murió Chanquete. Pues el señor me dijo ‘el día que te mueras, se morirá El Ovejas’. A mí no me importa, ahí entra mi personalidad para demostrar que no solo puedo hacer del Ovejas. Cesáreo Estébanez, que en paz descanse, me dijo estas palabras cuando hicimos una obra de teatro juntos: “Si en este país quieres trabajar, encasíllate”.

No le faltaba razón, pero muchos actores tienen miedo de que les encasillen.

Yo sé exactamente el tipo de actor que soy y qué es lo que puedo dar, no es cuestión de no tener abuela o de tener ego, llevo 35 años dedicándome a esto y cada vez que salgo de mi casa dejo el ego en casa, pero lo que hace Javier Losán en la interpretación de El Ovejas en la cuarta temporada tiene muchos registros. ¿Encasillado en qué? Es un personaje con muchísimos matices. No hay tres actores en España que puedan hacer del Ovejas como yo, al personaje lo he hecho yo grande, le he puesto la guinda al trabajo de los guionistas.

“Tengo varias series escritas que emitiré en mi propio canal de televisión”

Otro hito de ‘El Pueblo’ es la visibilización de la España vaciada. ¿Sientes que con tu trabajo has contribuido a mejorar este problema?

La España vaciada cada vez está más vaciada y se nos muere, es una lástima. Es una labor de todos dar marcha atrás. Yo aplaudo a Contubernio y a Telecinco porque durante cuatro temporadas hemos hecho felices a las Tierras Altas de Soria, les hemos dado vida física y vida económica. Hacer una serie en esas localizaciones le da vida a mucha gente. Yo cuando rodé el piloto de la serie ya dije que iba a atraer mucho turismo al pueblo en el que se graba y no me equivoqué.

Ahora que ‘El Pueblo’ se acaba, ¿cómo te planteas tu futuro en televisión?

Mi futuro en televisión es: ‘si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña’. A lo largo de mi vida interpretativa, me he creado yo los curros cuando no me han salido. Si ahora no me llaman los canales o las productoras, he abierto mi propio canal de televisión, se llama Seveen by Losán y ya tengo varias series escritas que emitiré en mi propio canal si no me las compran las grandes cadenas. Quiero ser mi propio jefe y el dueño de mi propio destino.

Seguir leyendo: