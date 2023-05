Revilla permitirá en Cantabria un Gobierno del PP para evitar que pacte con Vox

El presidente de Cantabria y candidato del PRC a la reelección, Miguel Ángel Revilla, el pasado domingo. (Europa Press/Juanma Serrano)

El secretario general del PRC y presidente de Cantabria en funciones, Miguel Ángel Revilla, permitirá un Gobierno del PP para evitar que pacte con la ultraderecha. “El PRC no es un partido de carroñeros y yo, que he defendido esta tierra por encima de todo, voy a intentar que sea gobernable y no se contamine con Vox”, ha señalado este martes durante una entrevista en el programa Espejo Público.

El PP logró en las elecciones del pasado domingo 15 diputados en el Parlamento cántabro de un total de 35, que completarán ocho del PRC, ocho del PSOE y cuatro de Vox, un partido "en las antípodas" de los regionalistas, según su líder.

Al ser preguntado por si el PRC facilitaría un gobierno del PP, como reclama su candidata, María José Sáenz de Buruaga, Revilla no ha aclarado de qué forma facilitaría el PRC la gobernabilidad del PP, ya que esa decisión se tomará este jueves en un comité ejecutivo del partido porque él solo es “uno más” de los 61 miembros.

“Tenemos muchas obras en marcha que hay que concluir, no voy a ser ahora el que proponga obstaculizar las elecciones al que ha tenido un resultado tan espectacular (PP)”, ha insistido Revilla, recogiendo el guante ante la aspiración de María José Sáenz de Buruaga de gobernar en solitario la comunidad autónoma.

“Miguel Ángel Revilla, que se presentaba a las elecciones para evitar un pacto PP-Vox, tiene la oportunidad de demostrarlo. No tiene más que no oponerse a que gobierne la lista más votada y apoyar y respetar la voluntad soberana del pueblo cántabro”, subrayó la líder popular a preguntas de los periodistas en la festividad de la Virgen del Mar, en Santander.

Más allá de Cantabria, el PP necesitará el apoyo de la ultraderecha para formar gobiernos en al menos otras cuatro autonomías. Esto es, la Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Extremadura y Murcia.

