Bono de Alquiler Joven de Andalucía: cómo comprobar el estado de la solicitud de esta ayuda de 250 euros

FOTO DE ARCHIVO: Un bloque de pisos en Torremolinos, Andalucía, España, el 15 de marzo de 2020. REUTERS/Jon Nazca

La Junta de Andalucía ha comenzado a abonar las primeras ayudas del bono del alquiler joven con carácter retroactivo desde enero de 2022. Estas subvenciones están destinadas a personas de entre 18 y 35 años y tienen como objetivo cubrir parte de la cuota del alquiler durante un máximo de dos años. Si estás entre los más de 17.000 jóvenes que han solicitado esta prestación y aún no sabes si te la han concedido o no, estos son los pasos para conocer en que estado de resolución se encuentra.

Para conocer si la Junta te ha concedido esta ayuda para el alquiler hay que entrar en su página web. Una vez dentro hay que introducirse en el apartado de Vivienda y Consumo, en ‘Ayudas al alquiler de la vivienda’, hay que localizar la ayuda que corresponde. Una vez dentro, pinchamos en Bono Alquiler Joven Andalucía, y ahí incluimos los datos personales correspondientes, ya sea con DNI o certificado digital en la parte de ‘Seguimiento de la solicitud presentada’. Después pasamos a ‘Catálogo de Procedimientos y Servicios’ – ‘Estado de tramitación’, donde aparece la opción ‘Accede a la consulta de tu trámite’.

Tras el cumplimiento de plazo para resolver estas solicitudes, la Junta ha empezado a mandar dos tipos de mensaje a los solicitantes. El primero de ellos es el siguiente: «Bono Alquiler Joven Andalucía: su expediente tiene reserva inicial de crédito y se encuentra en proceso de tramitación». Si es tu caso, quiere decir que aún no hay resolución, sino que sigue en estudio, pero que cuenta con partida presupuestaria reservada para abonar la cuantía si esta se acaba autorizando.

Aunque se supere el plazo de resolución de la ayuda sin saber si se ha obtenido o no, esto no debe considerarse como silencio administrativo -no recibir respuesta y, por tanto, entenderse como rechazada-. Puesto que Fomento tiene previsto seguir tramitando las peticiones durante los próximos días, de ahí el aviso por SMS.

El otro mensaje -y el que esperan todos los solicitantes- es «Bono Alquiler Joven Andalucía: Su expediente ha sido evaluado y pasa a propuesta favorable». En este caso, la ayuda se ha aprobado de forma definitiva, por lo que solo queda proceder al abono, aunque se desconoce el plazo en que se ingresará.

