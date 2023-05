Ayuso sube la apuesta contra Feijóo: dice que no defender la ilegalización de Bildu iría contra su afiliación al PP

Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso durante la final del Mutua Madrid Open de tenis (Francisco Guerra / Europa Press)

Cuando parecía que el debate interno en el Partido Popular no podía ir a más, Isabel Díaz Ayuso ha lanzado un nuevo órdago a Génova con el primer café de la mañana de este viernes y a poco más de una semana del 28-M. En una entrevista en RNE, Ayuso mantiene que los integrantes de EH Bildu y ETA “son los mismos” pero con la “chaqueta” cambiada, un discurso que difiere, una vez más, del de Génova, a quienes no les “encaja” la ilegalización y hablan de la banda terrorista en pasado.

Este mismo jueves, horas después de las palabras de Ayuso, el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, remarcaba la posición de Génova: la democracia española derrotó a ETA y el PP acepta que esté en las instituciones. Sin embargo, Ayuso, además de mantener su discurso, sube la apuesta y dice que se ve “obligada a defenderlo”. Advierte de que no hacerlo iría contra su propia afiliación al PP y mentiría sobre lo que ha defendido en los últimos 20 años.

“Yo me afilié al PP precisamente por esto”, argumenta Ayuso, que explica que no pensaba afiliarse al PP hasta 2004, cuando trabajando como periodista en la campaña de la excandidata ‘popular’ en el País Vasco María San Gil no podía dejar de pensar cómo en España “personas de mi edad” -26 años de aquellas- tenían que mirar en los bajos de sus coches por si les habían instalado “una bomba” o necesitaban ir “escoltados a los exámenes”. “Desde entonces me di cuenta de que en España teníamos un problema gravísimo con un proyecto -EH Bildu- que no se va a contentar” y que “atenta contra lo más básico, contra los derechos fundamentales, la libertad y la vida”, señala.

De esta forma, vuelve a pedir al PP “por justicia” y “no por venganza” la ilegalización de EH Bildu porque, a su juicio, con 44 condenados por terrorismo en sus listas, incumple la ley de partidos. Afirma que no necesita electoralmente este asunto y defiende que, si en vez de condenados por terrorismo fuesen condenados por “fascismo” o violadores, nadie juzgaría su posición, pero en el momento en el que “queremos mirar para otro lado” la “ley del silencio sigue ganando”.

“¿Siendo terrorista de ETA los delitos son menores?”, se pregunta la líder del PP madrileño.

Lo que parece un pulso al PP, no lo es para Ayuso, que asevera que es un pulso a Bildu porque son los mismos que ETA, pero “han ido cambiando de chaqueta” y han ido modificando su nombre hasta que han conseguido, “a través del Tribunal Constitucional”, entrar en las instituciones, lo que se podría cambiar instando a la Justicia a que los “ilegalizara”.

“Yo solo pido que se revise, que se lleve a los tribunales”, insiste a su partido.

