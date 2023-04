Joaquín anuncia su retirada

Joaquín durante el partido ante el Valencia de esta temporada disputado en el Benito Villamarín (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Cuando nadie lo esperaba, cuando todas las conversaciones de la tarde giraban en torno a la rueda de prensa de Tebas tras las explicaciones de Laporta, Joaquín anunció su retirada del fútbol. Lo hizo a través de un formato audiovisual que durante la semana ha generado mucha polémica entre dos clubes españoles, un video. En el que Joaquín anuncia, de forma muy emotiva, que esta temporada será su última como profesional. Pone fin así a 23 años años en la élite que le han convertido en leyenda del Real Betis.

“La vida es una constante evolución. El secreto es tener la capacidad de adaptarse a los cambios, afrontar cada día como un reto y poner siempre un poquito de arte en todo. El camino está repleto de emociones, en mi cabeza no dejan de resonar nombre y momentos. Como esa mágica noche de abril en la que pude cumplir un sueño, qué rápido pasa el tiempo. Nada es para siempre, dicen, pero... ¿Acaso no conocen el arte? Es inspiración, emoción y transformación. Durante 23 años he intentado hacer de mi fútbol un arte y que fuese recordado de generación en generación. De lo clásico a lo contemporáneo. Ahora sólo queda colgar mis botas. Mi arte, una ventana hacia la eternidad”, sentencia el futbolista en su video de despedida.

Joaquín celebra la consecución de la Copa del Rey ante el Valencia (REUTERS/Jon Nazca).

Así ha cerrado Joaquín una etapa que empezó y terminará en el Real Betis, su equipo. Entre medias el futbolista ha disputado casi 900 partidos en la élite que le han llevado de Sevilla a Valencia, Málaga y Florencia y cuyo final tiene la misma casilla de salida hace más de dos décadas, el Benito Villamarín. Estadio en el que su afición ha presenciado en primera persona la evolución de un futbolista que es respetado en cada campo de LaLiga.

Aún puede batir un récord histórico de LaLiga

Los aficionados del Betis y del fútbol español todavía tienen nueve jornadas para disfrutar del arte de su juego. Partidos en los que Joaquín buscará superar a Zubizarreta como futbolista con más encuentros disputados en la historia de LaLiga. El exjugador paró el contador en 622, siete más que los 615 que actualmente ha jugador verdiblanco. Manuel Pellegrini, consciente de este registro, le ha dado minutos en las últimas cuatro jornadas ligueras dentro de un plan acordado para que el futbolista rompa dicho registro.

Por el camino ha batido varios registros históricos como jugador del Betis: jugador con más partidos oficiales, el que ha jugado y marcado con mayor edad, el que más veces ha jugado competición europea y el que cuenta con mayor número de victorias. Sobran las razones para comprender la leyenda que supone Joaquín para el beticismo.

Seguirá ligado al club verdiblanco

Su retirada no es un adiós al equipo verdiblanco, ni mucho menos. Su vinculación con el Betis seguirá fuera de los terrenos de juego tal y cómo el mismo Joaquín ha comunicado: “No es un adiós, es un hasta luego. Voy a seguir defendiendo mi vida, porque el Betis ha sido mi vida. Lo viviré de otra manera, pero con la misma emoción”. Cabe recordar que el jugador posee un 2% de las acciones totales, por lo que seguirá en algún cargo que por el momento se desconoce.

Tras levantar dos Copa del Rey, una de ellas como capitán, la carrera de Joaquín llegará a su fin a final de temporada. Por delante tiene nueve jornadas para clasificar a su equipo a Champions, disfrutar del fútbol y despedirse de sus aficionados sobre el terreno de juego. En redes sociales ya lo ha hecho a través de otro video vestido con la equipación verdiblanca dentro del vestuario del Benito Villamarín: “Béticos, desde el sitio donde me he vestido tantas veces para defender el escudo y las trece barras del Real Betis Balompié, os digo que ha llegado el momento. Será mi última temporada en el Real Betis Balompié. Os doy las gracias por todo, por acompañarme, por vuestro respeto, por vuestra admiración y todo lo que me habéis demostrado en los últimos años. Gracias siempre al Real Betis Balompié”.