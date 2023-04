Alessandro Lequio pone fin a las especulaciones y desvela la verdadera edad de Ana Obregón

Ana Obregón, en una imagen de archivo. (EUROPA PRESS)

Alessandro Lequio se ha convertido en protagonista involuntario de la actualidad tras conocerse que su expareja, Ana Obregón, ha acudido a la gestación subrogada para traer al mundo a una hija insemiada con el esperma de su hijo fallecido, Aless Lequio. La edad de la actriz ha sido uno de los aspectos que han formado parte del encendido debate que se ha generado por este asunto y, tras varias semanas de especulaciones, ahora el italiano ha desvelado cuántos años tiene realmente la presentadora.

Fue el programa ‘Sálvame’ el que puso el foco sobre el supuesto engaño que Ana ha mantenido a lo largo de toda su vida sobre su edad. “No tiene 68 años. Tiene 71″, decía el colaborador Antonio Montero. El paparazzi basaba su afirmación en el hecho de que en 1991 la actriz anunció que iba a ser madre con 40 años. “Solo hay que sumar”, defendía. Además, el formato de Telecinco tiró de archivo para recoger en una pieza todas las cifras que se habían dado a lo largo de los años.

Esa polémica ha llegado también hasta ‘El programa de Ana Rosa’, donde Beatriz Cortázar rompía una lanza a favor de la actriz y sacaba a relucir el misterio de la edad de Obregón: “Tampoco seamos aquí más papistas que el papa. Ana Obregón tiene 68 años, o eso es lo que han dicho”, comentaba la periodista.

Era entonces cuando Lequio confirmaba que la información era cierta: “Sí, 68 años”, espetaba. “Es que en algunos sitios le quieren poner 71″, apuntaba su compañera, ante lo cual el aristócrata insistía: “No, no, 68″.

La guerra Lequio-Obregón

Ana Obregón y Alessandro Lequio, en una imagen de archivo. (EUROPA PRESS)

Lo cierto es que la situación entre Alessandro Lequio y Ana Obregón no es la mejor desde que la actriz anunciara la paternidad póstuma del hijo que ambos tenían en común. El colaborador de Telecinco confesó en directo que, pese a que conocía la decisión de su ex, con el paso del tiempo estaba descubriendo detalles que no le gustaban.

Aunque el padre de Aless ha intentado guardar silencio en medio del revuelo mediático, de sus escuetas intervenciones sí se pueden obtener pistas de su malestar con Ana. Y es que Lequio ha insinuado que el testamento ológrafo de Aless al que la actriz hace referencia en su exclusiva nunca existió. “Creo que se equivoca, porque un testamento ológrafo es un testamento escrito, no hablado. Es un matiz importante”, expresaba en el programa.

Por otra parte, Alessandro no ha dudado en afirmar que Ana Obregón se ha puesto piedras en su propio camino al anunciar públicamente que Ana Sandra es en realidad su nieta, algo que podría dificultarle el camino legal en España para que la niña sea registrada y reconocida como su hija adoptiva a su regreso de Miami. “No sólo lo pienso yo, lo piensa todo el mundo, es de lógica”, sentenció.