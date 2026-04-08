Caso Matthew Perry: la “Reina de la ketamina” pidió disculpas antes de conocer su sentencia

Sangha reconoció su responsabilidad en la tragedia que terminó con la vida de Matthew Perry en 2023.(Créditos: Instagram/Jasveen Sangha. AP)

A pocas horas de conocer su sentencia, Jasveen Sangha, conocida como la "Reina de la ketamina", rompió su silencio desde prisión y ofreció una disculpa pública por su papel en la muerte del actor de Friends. Por su parte, los allegados de Perry solicitan que el juez otorgue la pena máxima.

En declaraciones concedidas a The Sun desde la prisión, Sangha fue directa al asumir su responsabilidad. “No hay excusas para lo que hice”, afirmó. “Lamento profundamente el dolor que causé, especialmente a la familia de Matthew. Su pérdida es inimaginable y permanente”.

La acusada, quien se declaró culpable de cinco cargos federales, incluido el de distribución de ketamina con resultado de muerte, reconoció la gravedad de sus acciones. “Entiendo que mi conducta —operar un negocio de drogas y continuar por ese camino— fue imprudente, peligrosa y errónea”, dijo a The Sun.

Sangha también argumentó que no puede “deshacer el pasado”, pero tiene intenciones de respetar la ley. Según su defensa y documentos judiciales citados por la prensa, ha participado en programas de rehabilitación, además de practicar yoga y meditación en prisión.

Su papel en la muerte del actor

El proceso judicial revela detalles del acceso ilegal a ketamina en los últimos días de Perry (Crédito: Captura de Video; Youtube DNAIndiaNews)

Las autoridades sostienen que Sangha fue una figura clave en la red que suministró ketamina a Perry en los días previos a su muerte en octubre de 2023. De acuerdo con los fiscales, la acusada vendió al actor al menos 25 viales de la sustancia, incluida la dosis fatal, por 6.000 dólares en efectivo apenas cuatro días antes de su fallecimiento.

El actor, recordado por su papel como Chandler Bing, había estado recibiendo ketamina de forma legal como tratamiento para la depresión, pero buscaba dosis mayores a las prescritas. Fue entonces cuando recurrió a fuentes ilegales.

La investigación reveló que Sangha operaba un negocio de drogas desde su vivienda en North Hollywood y utilizaba intermediarios, como Erik Fleming, para hacer llegar la sustancia al entorno del actor. El asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa, fue quien finalmente le administró múltiples inyecciones en los días previos a su muerte.

El informe forense determinó que la ketamina fue la causa principal del fallecimiento, tras provocar la pérdida de consciencia del actor, quien fue hallado sin vida en el jacuzzi de su casa.

La defensa de Sangha pide una condena reducida, alegando rehabilitación y cooperación (Crédito: Captura de Video; Youtube DNAIndiaNews)

En los documentos judiciales del caso, los fiscales describen a Sangha como una traficante que operaba a gran escala y sin consideración por las consecuencias. Ellos argumentan que la acusada siguió vendiendo drogas incluso después de conocer muertes relacionadas con su actividad.

“Las acciones de la acusada muestran una frialdad y un desprecio por la vida. Eligió las ganancias sobre las personas”, sostienen.

Por ello, aunque Sangha enfrenta una pena máxima de hasta 65 años de prisión, los fiscales han solicitado una condena de al menos 15 años como parte del acuerdo de culpabilidad.

La defensa pide clemencia

Por su parte, la defensa ha intentado presentar una imagen distinta de la acusada, con énfasis en su cooperación con la justicia y su proceso de rehabilitación en prisión.

Sus abogados argumentan que Sangha ha aceptado plenamente su responsabilidad y no ha minimizado sus actos. También aseguran que ha mantenido sobriedad durante su encarcelamiento y ha participado activamente en programas de recuperación.

En ese sentido, solicitan que la sentencia no exceda el tiempo ya cumplido, al considerar que existe un bajo riesgo de reincidencia y que la acusada ha mostrado un compromiso real con el cambio.

La mujer operaba una red de distribución de drogas desde su vivienda en North Hollywood (Crédito: Captura de Video; Youtube DNAIndiaNews)

El dolor de la familia Perry

Antes de la lectura de la sentencia que se emitirá el 8 de abril, la familia de Matthew Perry levantó la voz para pedir la máxima pena para Sangha.

“Tú causaste esto. El dolor que has causado a cientos, quizás miles, es irreversible”, escribió Debbie Perry, madrastra del actor. “No hay alegría… No hay luz en la ventana. No volverá”.

“Por favor, dé a esta mujer sin corazón la máxima sentencia de prisión para que no pueda hacer daño a otras familias como la nuestra”, suplicó Debbie en una carta.

Sangha es una de las cinco personas que se declararon culpables en relación con la muerte de Perry. Entre ellos figuran dos médicos, el asistente personal del actor y un intermediario.

Foto del miércoles del Dr. Salvador Plasencia llegando a una corte federal en Los Angeles, California July 23, 2025. REUTERS/David Swanson

Algunos ya han sido sentenciados, como el doctor Salvador Plasencia, quien recibió dos años y medio de prisión por suministrar ketamina ilegalmente. Otros aún esperan conocer su destino judicial.

Sin embargo, el caso de Sangha es considerado uno de los más graves, ya que su acuerdo de culpabilidad incluye el reconocimiento explícito de haber contribuido directamente a la muerte del actor.