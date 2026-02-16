Jim Carrey admitió que solo la tecnología lo haría volver a uno de sus personajes más icónicos

Jim Carrey sorprendió al anunciar que solo volvería a interpretar a El Grinch, su personaje más icónico del cine navideño

Jim Carrey sorprendió al revelar que solo retomaría un personaje de su carrera: El Grinch. A sus 63 años, tras regresar a la pantalla con la saga Sonic the Hedgehog, Carrey abrió la posibilidad de volver a encarnar al icónico personaje verde. Aunque aseguró que sería necesaria la incorporación de nueva tecnología que le evite las largas horas de maquillaje.

La declaración surge en un momento en que el público continúa asociando su imagen a papeles memorables del cine reciente. El anuncio tuvo lugar durante una entrevista, en la que Carrey reflexionó sobre los desafíos y aprendizajes que le dejó su trabajo en el film navideño.

El actor reveló que las exigencias físicas y emocionales del rodaje de El Grinch marcaron un antes y un después en su carrera (Universal Pictures)

El actor explicó que volver a interpretar a El Grinch representa un reto significativo. La experiencia de rodaje original marcó un antes y un después en su carrera.

A pesar de las dificultades físicas, Carrey reconoce el valor que el personaje tiene para distintas generaciones. Asimismo recordó la exigencia de soportar largas horas de maquillaje y la sensación de encierro durante la filmación.

El proceso resultó agotador. Carrey confesó que pensar en el público infantil le permitió superar las adversidades del rodaje. También subrayó la importancia de los avances tecnológicos, que hoy podrían facilitarle encarnar de nuevo a El Grinch sin los obstáculos que enfrentó hace más de dos décadas.

El maquillaje y el vestuario de El Grinch obligaron a Carrey a soportar largas jornadas e incluso a usar técnicas de respiración de la CIA para evitar la claustrofobia REUTERS/Mario Anzuoni

El rodaje de El Grinch: un desafío físico y emocional

De acuerdo con declaraciones recogidas por The Mirror, Carrey señaló: “Si pudiéramos resolver cómo hacer El Grinch, sería difícil”. El actor rememoró el impacto físico de la transformación.

“Apenas podía respirar, era un proceso extremadamente extenuante. Pensaba todo el tiempo en los chicos: ‘Es para los chicos, es para los chicos’”, explicó Jim Carrey. La tecnología actual, sostuvo, podría abrir nuevas posibilidades para interpretar el papel sin sufrir las mismas incomodidades.

El rodaje de El Grinch, estrenada en el año 2000, se caracterizó por la complejidad del maquillaje y la vestimenta. Carrey contó que, durante el primer día de filmación, necesitó ocho horas y media para colocarse el traje.

La transformación en El Grinch demandó hasta ocho horas y media de preparación diaria durante la filmación de la película en el año 2000 (foto: IMDb)

La situación llegó a tal extremo que recurrió a técnicas de respiración enseñadas por la CIA para soportar la claustrofobia. El propio Carrey admitió que el estrés lo llevó a momentos de enojo y frustración fuera del set.

El productor Brian Grazer documentó las dificultades en su libro A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life. Grazer describió a Carrey como “un actor prisionero de su propio vestuario, torturado por su maquillaje”.

Estos episodios reflejan el nivel de entrega y sacrificio que implicó la producción de un film que, con el tiempo, se convirtió en un clásico navideño.

Jim Carrey destacó que solo intentaría volver a ser El Grinch si los avances tecnológicos actuales facilitan el proceso y reducen el impacto físico REUTERS/Mina Kim

El impacto de El Grinch en la carrera de Carrey

El Grinch, dirigido por Ron Howard, adaptó el clásico libro infantil How the Grinch Stole Christmas! de Dr. Seuss. La película narra la historia de un ser verde que vive aislado y rechaza la Navidad, pero que, al final, experimenta un cambio profundo. El personaje, gracias a la interpretación de Carrey, se volvió emblemático para distintas generaciones.

Según cifras oficiales, el film recaudó más de USD 345 millones a nivel global, consolidando su éxito comercial. Si bien la crítica mostró opiniones divididas en su estreno, la obra se fortaleció con el paso del tiempo y es considerada un referente en la temporada navideña. La actuación de Carrey, en particular, fue destacada como uno de los principales atractivos.

La película El Grinch, dirigida por Ron Howard y basada en el clásico de Dr. Seuss, recaudó más de USD 345 millones a nivel mundial (Universal Studios)

La posibilidad de un regreso de Carrey como El Grinch despierta expectativas en el público y en la industria. Los avances en captura de movimiento y efectos digitales podrían permitir una nueva versión del personaje, más libre y menos limitada por el maquillaje tradicional.

Perspectivas sobre un posible regreso

Carrey dejó claro que volver a El Grinch solo ocurriría si las condiciones técnicas y creativas lo permiten. “Hoy, con la captura de movimiento y otras técnicas, podría ser libre para hacer otras cosas. En este mundo, cualquier cosa es posible”, afirmó el actor. La declaración reaviva el interés por una posible secuela o reinterpretación de la historia.

La actuación de Carrey en El Grinch se volvió emblemática para varias generaciones y consolidó la película como un clásico navideño a pesar de críticas divididas REUTERS/Alessandro Bianchi

El impacto cultural de El Grinch sigue vigente. El público continúa asociando la figura de Carrey con este papel, que marcó un hito en su carrera. La película no solo se consolidó como un éxito de taquilla, sino que también dejó una huella en la memoria colectiva, especialmente durante las fiestas.

La decisión final sobre un eventual regreso depende de múltiples factores, incluidos los avances tecnológicos y la disposición de Carrey para afrontar el desafío una vez más. Por ahora, el actor mantiene abierta la puerta a interpretar de nuevo al Grinch, el personaje que lo llevó a enfrentar sus propios límites y a conquistar a nuevas generaciones.