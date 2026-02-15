Las celebridades que eligieron eventos deportivos para oficializar sus nuevas parejas

Estos entornos combinan exclusividad y visibilidad, dos aspectos cruciales en la proyección pública de figuras internacionales. (@DiosBunnymx/Twitter)

Los eventos deportivos se han convertido en el escenario por excelencia para que las celebridades formalicen sus relaciones sentimentales ante el público, marcando tendencia en la cultura pop.

Apariciones conjuntas en partidos de básquet, torneos de tenis y carreras de Fórmula 1 han sido las favoritas para presentar parejas de alto perfil, ejerciendo influencia inmediata y atrayendo la atención de las redes y los medios, según Vanity Fair España.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton

Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos en la Super Bowl, alimentando rumores sobre su relación ante la mirada de miles de espectadores y las cámaras

La reciente presencia de Kim Kardashian y Lewis Hamilton en la Super Bowl avivó rumores sobre un posible romance entre ambos.

Una imagen de ellos dandose un beso circuló ampliamente pero, como aclara Vanity Fair España, fue generada con inteligencia artificial.

Aunque existió complicidad durante el evento, no se ha confirmado ningún vínculo sentimental. Una presentación pública así habría significado una “presentación directa” habitual en la familia Kardashian/Jenner.

Kylie Jenner y Travis Scott

Kylie Jenner y Travis Scott en primera fila durante un partido de la NBA, el escenario que marcó el comienzo de su relación mediática

En el mundo del básquet, y en especial en la NBA, este fenómeno lleva años repitiéndose. En 2017, Kylie Jenner y Travis Scott fueron vistos juntos en un partido en Houston, lo que desató rumores que al tiempo se confirmaron.

Comenzaron una relación poco después de ese encuentro público y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de la industria del entretenimiento.

Tuvieron a su primera hija, Stormi Webster, en 2018, y su vínculo se caracterizó por apariciones conjuntas en eventos y alfombras rojas, además de colaboraciones en proyectos musicales y campañas de moda.

Aunque han atravesado varias crisis y rupturas, ambos continúan compartiendo la crianza de sus hijos.

Kendall Jenner y Bad Bunny

Kendall Jenner y Bad Bunny en las gradas de los Lakers, una de sus múltiples apariciones públicas que consolidaron su vínculo como pareja del momento

En 2023, la modelo Kendall Jenner y el cantante Bad Bunny acudieron juntos a un partido de los Lakers frente a los Golden State Warriors, atrayendo la atención de los medios y generando numerosas especulaciones sobre su relación.

Comenzaron a ser vistos juntos en diferentes eventos desde principios de ese año. Compartieron cenas, fiestas y viajes, lo que alimentó los rumores sobre un posible romance.

La pareja fue fotografiada en situaciones cotidianas y también en salidas con amigos en común, como Justin y Hailey Bieber, lo que sumó notoriedad pública a su vínculo.

Aunque ambos evitaron hacer declaraciones oficiales, sus apariciones conjuntas en partidos de la NBA y festivales musicales reforzaron la percepción de que su relación trascendía lo estrictamente amistoso, convirtiéndose en una de las duplas más comentadas del circuito de celebridades.

Selena Gómez y Benny Blanco

Selena Gómez y Benny Blanco compartiendo gestos de complicidad durante un partido de la NBA en Los Ángeles, haciendo oficial su relación ante el público

Durante la temporada 2023-2024, la artista Selena Gómez y el productor Benny Blanco fueron vistos juntos en las gradas del equipo angelino, reforzando el atractivo de estos eventos como vitrinas ideales para la vida privada de las celebridades.

Selena Gómez, ha mantenido una carrera pública marcada por éxitos musicales y televisivos, así como por su apertura sobre temas personales, incluida su salud y sus relaciones.

Benny Blanco, colaboró con Selena en varias ocasiones antes de que se confirmara su vínculo sentimental.

La relación entre ambos se hizo pública a fines de 2023, cuando ella compartió mensajes y fotografías en redes sociales junto a Blanco.

La pareja fue vista disfrutando de partidos de la NBA en Los Ángeles, lo que incrementó la atención mediática y el interés de sus seguidores. Además de compartir momentos en eventos deportivos, suelen apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales, consolidando su presencia como pareja influyente dentro del mundo del espectáculo.

Príncipe Harry y Meghan Markle

El prínicipe Harry y la actriz Meghan Markle miran un partido de tenis de los Juegos Invictus, en Toronto 2017

El príncipe Harry y Meghan Markle se sumaron al fenómeno cuando protagonizaron la cámara del beso en un partido de la NBA en Estados Unidos, un gesto convertido en titular internacional recogido por Vanity Fair España.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2018, es una de las más observadas a nivel mundial desde su salida de la familia real británica y su mudanza a California.

Harry, duque de Sussex, y Meghan, exactriz estadounidense, han construido una vida lejos de las obligaciones reales, dedicados a proyectos personales y causas sociales.

Su presencia en eventos deportivos en Estados Unidos simboliza el cambio de entorno y estilo de vida que han adoptado, mostrando una faceta más relajada y accesible ante el público, y reforzando su influencia en el panorama mediático internacional.

Tom Holland y Zendaya

Tom Holland y Zendaya disfrutando juntos de Wimbledon, confirmando su relación ante el público en uno de los torneos de tenis más importantes del mundo.

Fuera del ámbito del baloncesto, los torneos de tenis han ganado el favor de las figuras públicas como escenario para apariciones conjuntas.

Tom Holland y Zendaya, protagonistas de la saga cinematográfica Spider-Man y pareja desde hace varios años, fueron fotografiados mostrando su afición mutua en Wimbledon, uno de los torneos más prestigiosos del circuito internacional.

Las imágenes de ambos en las gradas, disfrutando del partido y compartiendo gestos de cercanía, circularon ampliamente en redes sociales y medios de comunicación, reforzando su status como una de las parejas jóvenes más queridas de Hollywood.

Según Alba Duran, directora de marketing de Bumble España, “las citas a pie de pista son tendencia”.

Destaca que la decisión de celebridades como Kendall Jenner, Bad Bunny o Selena Gómez de acudir juntos demuestra el atractivo de los grandes eventos deportivos para compartir momentos privados frente a miles de espectadores.

Lauren Sánchez y Jeff Bezos

Jeff Bezos y Lauren Sanchez salen de un hotel para la recepción previa a su boda, en Venecia, Italia 2025.

El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 también se ha transformado en una cita esencial para estrellas como Lauren Sánchez y Jeff Bezos, quienes fueron vistos junto a otras parejas como Kevin Trapp e Izabel Goulart, y el actor Patrick Dempsey con Jillian Dempsey.

Vanity Fair España señala que estos entornos combinan exclusividad y visibilidad, dos aspectos cruciales en la proyección pública de figuras internacionales. Detrás de esta tendencia hay motivaciones que trascienden el romanticismo.

Estar en asientos de primera fila en partidos de la NBA, por ejemplo, simboliza estatus y relevancia dentro de la cultura pop.

Interactuar con otras personalidades, exhibir gestos de cercanía y vestir atuendos llamativos forma parte del relato personal de cada estrella, con la complicidad de fotógrafos y cámaras.

Según información de Bumble difundida por Vanity Fair España, un 24% de los solteros de la Generación Z y los millennials valora asistir a eventos deportivos en pareja, lo que evidencia la preferencia generacional de compartir aficiones y actividades, reforzando la visibilidad de estas citas.

La manera en que las celebridades oficializan sus relaciones varía según la generación o el entorno cultural.

Desde los mediáticos partidos de la NBA y Wimbledon hasta la exclusividad de la Fórmula 1, las plataformas digitales y la exposición mediática han redefinido cómo muestran su vida privada.

Los deportistas y famosos eligen los escenarios más concurridos para maximizar su notoriedad y la de sus relaciones, en una dinámica que prioriza el impacto social de cada aparición conjunta.

Por mucho que surjan nuevas formas de mostrar la vida personal, los grandes actos deportivos siguen siendo el entorno privilegiado para que estrella y romance convivan bajo la mirada global, marcando el pulso de la tendencia temporada tras temporada, tal y como resalta Vanity Fair España.