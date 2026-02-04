The Cure obtiene dos Grammy, pero se ausenta en la premiación: el gesto que emocionó al mundo de la música

The Cure recibió dos premios históricos en los Grammy por Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Interpretación, consolidando su vigencia internacional

La más reciente edición de los premios Grammy marcó una jornada inolvidable para The Cure, que celebró un hito en su carrera y al mismo tiempo enfrentó el dolor por la pérdida de uno de sus miembros más emblemáticos.

Dos premios históricos para The Cure

Por primera vez desde su formación, el grupo británico recibió dos galardones en la 68ª ceremonia de los Grammy, según informó Indie Hoy.

El reconocimiento llegó en las categorías de Mejor Álbum de Música Alternativa, por el disco Songs of a Lost World, y Mejor Interpretación de Música Alternativa, por el sencillo Alone. Estos premios consolidan la vigencia y relevancia de la banda dentro del panorama internacional.

The Cure - Alone (Official Lyric Video) (Crédito: The Cure YouTube)

El anuncio de la victoria fue realizado por el cantautor Jesse Welles, quien se encargó de presentar la categoría durante la gala. El logro de The Cure generó entusiasmo entre sus seguidores y críticos, quienes destacaron la influencia del grupo en la música alternativa a lo largo de las décadas.

Ausencia en la gala y el peso del duelo

A pesar de la magnitud de los premios, ninguno de los integrantes de la banda asistió a la ceremonia. La razón de su ausencia fue la decisión colectiva de acompañar el funeral privado de Perry Bamonte, guitarrista y tecladista, fallecido en diciembre a los 65 años tras una breve enfermedad.

El gesto evidenció el compromiso del grupo con sus lazos personales y el impacto que la pérdida de Bamonte dejó en la formación.

El grupo británico The Cure decidió ausentarse de la gala de los Grammy para asistir al funeral privado de Perry Bamonte, demostrando su compromiso personal (Credit Image: © Jan-Erik Eriksen/Gonzales Photo via ZUMA Press)

Durante la premiación, la organización compartió con el público un mensaje de agradecimiento escrito por Robert Smith, líder de la banda. El texto fue leído por Welles y posteriormente difundido en los canales oficiales del grupo, como informó Indie Hoy.

El mensaje de Robert Smith y el homenaje a Bamonte

En su carta, Smith expresó el profundo agradecimiento de la banda por el reconocimiento recibido y destacó la importancia del trabajo colaborativo en la creación de Songs of a Lost World.

El líder de la banda mencionó que este disco representó un desafío artístico y personal, y reconoció de manera explícita la dedicación de cada integrante del grupo, así como la contribución de los técnicos y colaboradores que participaron en la producción.

Robert Smith, líder de The Cure, compartió una emotiva carta, leída durante la premiación, expresando el agradecimiento de la banda y el homenaje a Bamonte (Wikipedia)

Además, Smith dedicó palabras especiales a los seguidores, resaltando su apoyo constante y la energía que transmiten en cada etapa del grupo. En el mensaje, el músico subrayó: “Nada de esto sería posible sin quienes nos acompañan desde el principio y quienes se sumaron a lo largo de los años. Cada canción, cada concierto y cada logro tiene sentido gracias a ese vínculo que se renueva en cada encuentro.”

El tributo a Perry Bamonte ocupó un lugar central en la comunicación de la banda. Descrito como “una parte vital de la historia de The Cure”, Bamonte forjó una trayectoria significativa junto al grupo, participando en distintas etapas y regresando en 2022 para una gira internacional.

Smith cerró la carta con una mención emotiva: “Hoy sentimos su ausencia, pero su música y su amistad permanecen en nosotros y en cada nota que compartimos.”

Trayectoria y legado de Perry Bamonte

Perry Bamonte, reconocido como guitarrista y tecladista de The Cure, tuvo una larga trayectoria que incluyó su regreso en 2022 para una gira internacional (Créditos: IMBD)

La carrera de Bamonte en The Cure se extendió desde 1984 hasta 1989, retornó en 1990 y, tras varios años fuera del escenario, volvió a incorporarse en 2022.

Su última actuación tuvo lugar el 1 de noviembre de 2024 en Londres, en el marco de la gira Shows of a Lost World. Compañeros y admiradores elogiaron su aporte musical y su calidad humana, reflejando el impacto que dejó en la banda y en el público.

El fallecimiento de Bamonte significó un duro golpe para la formación, que eligió priorizar el acompañamiento familiar y el recuerdo del músico por encima de la celebración pública de sus logros recientes. La decisión mostró la sensibilidad y el respeto que caracterizan a la agrupación.

Un vínculo inquebrantable con el público

La edición 68ª de los Grammy quedó marcada por el doble reconocimiento a The Cure y el homenaje póstumo a Bamonte, consolidando su legado musical

El agradecimiento a los seguidores fue un eje central en el mensaje de la banda. Según subrayó The Cure, el respaldo del público ha sido fundamental para sostener la vigencia del grupo a lo largo de distintas generaciones. Ese lazo, construido a través de décadas de música y experiencias compartidas, continúa impulsando el recorrido del grupo.

La jornada de los Grammy quedará registrada como un momento de gloria y reflexión para The Cure, que celebró el reconocimiento internacional y, al mismo tiempo, rindió homenaje a uno de sus integrantes más queridos. La combinación de éxito y duelo marcó un episodio único en la historia de la banda, reafirmando su legado en la escena musical.