‘Heated Rivalry’ inspiró a un jugador profesional de hockey a salir del clóset

Jesse Kortuem admitió que luchó durante años por conciliar su sexualidad con el deporte, hasta que vio la serie creada por HBO Max

Jesse Kortuem revela su homosexualidad
Jesse Kortuem revela su homosexualidad tras inspirarse en la serie Heated Rivalry. (Créditos: Instagram. Jesse Kortuem. HBO Max)

El jugador de hockey Jesse Kortuem reveló públicamente que es gay, un anuncio que hizo tras sentirse inspirado por la serie Heated Rivalry de Crave/HBO Max, que sigue la historia de romance entre dos jugadores de hockey que ocultan su orientación sexual.

Kortuem, de origen estadounidense, habló con Out magazine sobre la importancia de la representación y cómo la serie lo motivó a contar su historia.

“Sé que muchos hombres gays y en el clóset en el mundo del hockey están siendo impactados por el éxito de Heated Rivalry. Nunca en mi vida pensé que algo tan positivo y amoroso podría surgir de un deporte tan masculino“, dijo.

Y añadió: “Las últimas semanas he estado tratando de poner estas emociones en palabras, temiendo el impacto en la dinámica de equipo, etc. Hoy di el paso para finalmente contar mi historia en el hockey. Estoy más que agradecido por todos los comentarios positivos que he recibido”.

Jesse Kortuem aseguro que gracias
Jesse Kortuem aseguro que gracias a 'Heated Rivalry' logró salir del clóset. (Captura: Crave)

En un emotivo post de Instagram publicado el martes 13 de enero, Jesse Kortuem narró cómo luchó durante su juventud para conciliar su sexualidad con el deporte, pasando gran parte de su carrera ocultando la verdad.

“Durante mucho tiempo, la pista no se sentía como un lugar donde pudiera ser completamente yo. Sentía que debía esconder partes de mí por demasiado tiempo. Crecer como el menor de cuatro hermanos en el State Of Hockey (Minnesota), los deportes y la competencia no eran solo lo que hacíamos, eran quienes éramos, escribió.

Y continuó: “Como adolescente cargaba un peso que no parecía encajar en ese mundo, y vivía en un estado constante de dicotomía. Amaba el juego, pero vivía con un miedo persistente. Me preguntaba cómo podía ser gay y seguir jugando un deporte tan duro y masculino”.

Jesse Kortuem se sinceró sobre
Jesse Kortuem se sinceró sobre lo difícil que fue crecer ocultando su orientación sexual. (Instagram)

Asimismo, el deportista relató que su identidad no podía ser revelada en ese entonces, y que salir del closet en la década de 2000 parecía imposible, dado el escaso respaldo mediático y el riesgo social que implicaba.

A los 17 años, se alejó del equipo de la secundaria y del círculo de amistades de hockey que había cultivado desde niño, una decisión que describe como dolorosa pero necesaria.

A pesar de haber regresado al hockey de alto nivel como adulto, Kortuem admite que aún no podía mostrarse completamente abierto con sus equipos adultos.

“Por dentro, todavía era ese chico de Minnesota escondido. Como muchos atletas en el clóset, revelar quién era realmente ante mi equipo podía cambiarlo todo, su opinión sobre mí, o traer atención negativa al equipo. Por eso nunca lo intenté”, explicó.

Jesse Kortuem contó que en
Jesse Kortuem contó que en su adolescencia tenía miedo de decirle la verdad a su equipo. (Instagram/Jesse Kortuem)

Incluso en conversaciones sobre novias, familia o citas, cambiaba de tema, diciendo simplemente que estaba soltero, aunque tuviera pareja.

Un punto de inflexión llegó en 2017 cuando encontró comunidad en un torneo de hockey LGBTQIA+, experiencia que describió como transformadora. Actualmente, juega para el Cutting Edges Hockey Club en Vancouver, Canadá, un equipo que reúne a atletas LGBTQIA+.

También ha formado lazos con otros equipos en Toronto y Estados Unidos, incluyendo los Misfits, y asegura que estas conexiones lo han ayudado a superar la mentalidad de “atleta closeted”.

“Finalmente he encontrado mi paz y siento que hay espacio para todos en la pista. Quiero que sepan que hay esperanza y que no están solos. Hay una vida y una profunda felicidad esperándolos en su camino. Lo lograrán, y todo estará bien”, indicó.

Heated Rivalry, basada en la serie de libros Game Changers de Rachel Reid, ha sido renovada para una segunda temporada y ha catapultado a la fama a sus protagonistas Hudson Williams, Connor Storrie y François Arnaud.

'Heated Rivalry' tendrá una segunda
'Heated Rivalry' tendrá una segunda temporada. (Movistar Plus+)

Kortuem ha destacado cómo la visibilidad de estas historias puede tener un efecto positivo en la comunidad LGBTQIA+ dentro de deportes tradicionalmente masculinos.

