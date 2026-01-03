Una testigo declaró que la hija de Tommy Lee Jones “había consumido cocaína” horas antes de su muerte

Entretenimiento

Victoria Jones era hija del
Victoria Jones era hija del actor Tommy Lee Jones y su exesposa Kimberlea Cloughley.(Associated Press)

La muerte de Victoria Jones, hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones, continúa rodeada de interrogantes mientras salen a la luz nuevos detalles sobre las circunstancias que rodearon sus últimas horas.

De acuerdo con testimonios recogidos por medios estadounidenses, una testigo presente en el lugar afirmó ante los paramédicos que la mujer de 34 años “había estado consumiendo cocaína” antes de ser hallada sin vida en un hotel de lujo en San Francisco, durante la madrugada del 1 de enero de 2026.

La información fue revelada inicialmente por TMZ, que citó fuentes policiales familiarizadas con el caso.

Según el medio, cuando las autoridades y personal de primera respuesta llegaron al hotel Fairmont de San Francisco alrededor de las 3:00 de la madrugada, observaron señales físicas que reforzaron de inmediato la sospecha de una sobredosis.

La administración del hotel dijo
La administración del hotel dijo que están colaborando con la investigación policial (VRX Studios)

“Nos dicen que ella estaba en el hotel con un grupo de tres o cuatro personas, y el grupo le dijo a los socorristas que estaban allí celebrando el Año Nuevo”, añadió TMZ.

Las sospechas de una emergencia por consumo de sustancias se reflejaron en los registros de emergencia. Según grabaciones de despacho del 911, la llamada fue clasificada como un “código 3: sobredosis”, con mención específica a un “cambio de color” por cianosis.

Dicho síntoma está asociado a bajos niveles de oxígeno en la sangre que provoca una coloración azulada o púrpura en labios, uñas y piel.

¿Qué antecedentes tenía Victoria Jones?

Fotografía de detención de Victoria
Fotografía de detención de Victoria Jones meses antes de su muerte (Napa County Department of Corrections, vía The Sun)

Las extrañas condiciones de su muerte han sacado a flote los antecedentes policiales de la hija de Tommy Lee Jones. La mujer de 34 años registró al menos dos incidentes con la policía en el último año, incluyendo “un arresto por posesión de drogas en el que, según la policía, ella les dijo a los oficiales que había estado usando cocaína”, apuntó TMZ.

Daily Mail aportó más detalles sobre ese episodio. Según documentos policiales, en abril de 2025 la policía de Napa respondió a una llamada de emergencia en una reconocida bodega de vino, donde encontraron a Jones “incoherente”, hablando de forma acelerada y con señales físicas compatibles con el consumo de drogas.

El informe señaló que tenía “sangre seca en una fosa nasal” y “un residuo blanco en la lengua”, y que ella misma admitió haber consumido cocaína tras una racha de 48 horas.

Durante su detención, los agentes encontraron “una pequeña bolsa de plástico con polvo blanco” en el abrigo de Victoria Jones, lo que derivó en cargos por posesión de una sustancia controlada, estar bajo la influencia de drogas y resistencia al arresto.

Victori, junto a su padre
Victori, junto a su padre Tommy Lee Jones (FayesVision/WENN.com Grosby)

Meses después, fue arrestada nuevamente tras un altercado con quien sería su pareja, el empresario vitivinícola Navek Ceja, en un exclusivo resort de Sonoma.

De acuerdo con los documentos citados por Daily Mail, la discusión estuvo relacionada con su “consumo continuo de drogas y alcohol”, y terminó con un cargo por violencia doméstica menor, luego de que él denunciara haber sido golpeado durante la disputa. Ambos casos judiciales seguían pendientes al momento de su muerte.

La investigación por el deceso de Victoria Jones continúa y todavía no se ha difundido de forma oficial la causa de muerte. Las autoridades esperan los resultados del análisis forense; pero de forma preliminar descartaron indicios de violencia.

Por la noche del viernes, la familia de Tommy Lee Jones rompió su silencio y pidió que se respete la privaciodad de los deudos.

“Agradecemos todas las palabras amables, pensamientos y oraciones. Por favor, respeten nuestra privacidad durante este momento tan difícil. Gracias”, dijeron en un comunicado a los medios.

