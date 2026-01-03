Tommy Lee Jones y su familia rompen su silencio tras la trágica muerte de su hija Victoria a los 34 años

La familia de Victoria Jones ha expresado su agradecimiento a quienes han mostrado solidaridad tras el reciente fallecimiento de la actriz, además de solicitar privacidad durante este proceso. Tal como informó la revista People, la hija de 34 años del actor Tommy Lee Jones fue hallada sin vida en un hotel de lujo situado en San Francisco la madrugada del 1 de enero, hecho que ha dado lugar a una investigación que permanece abierta mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias.

El comunicado familiar entregado al medio People incluyó palabras de gratitud por "todas las palabras amables, los pensamientos y las oraciones" recibidos tras la noticia. Asimismo, los allegados pidieron que se respete la intimidad de la familia en medio de la conmoción por la pérdida. Según reportó People, Victoria fue localizada sin signos vitales en el Fairmont San Francisco, emplazado en la zona de Nob Hill, tras la llamada de emergencia recibida por los servicios locales minutos antes de las tres de la mañana del primero de enero.

La Policía y el Departamento de Bomberos de San Francisco confirmaron a People que, al llegar al lugar, los equipos médicos solo pudieron constatar la muerte de una mujer que más tarde sería identificada como Victoria Jones por la Oficina del Forense. Según detalló la publicación, la causa oficial del fallecimiento aún no ha sido difundida públicamente, mientras se aguarda el avance de las investigaciones. Medios estadounidenses citados por People han hecho referencia a la existencia de un audio de la llamada de emergencia en el que se menciona un "código 3 por sobredosis", lo que podría sugerir un episodio vinculado al consumo de sustancias, aunque las autoridades no han confirmado esta hipótesis. La dirección del Fairmont emitió un comunicado recogido por People en el que expresó sentir "profunda pena" por el acontecimiento, y señaló que el hotel está realizando una colaboración completa con la policía dentro de la investigación.

Victoria Jones, hija del ganador del Oscar por El fugitivo y de su exesposa Kimberlea Cloughley, había seguido la carrera actoral de su padre, participando en distintas producciones de cine y televisión, algunas de ellas bajo la dirección o protagonismo del propio Tommy Lee Jones. En su trayectoria aparecen pequeños papeles en películas como Men in Black II y The Three Burials of Melquiades Estrada, así como una intervención en la serie One Tree Hill. Además, fue vista junto a su padre en eventos de la industria y alfombras rojas en los años recientes. People detalló que la actriz deja también a un hermano mayor, Austin, con quien mantenía una relación cercana.

En el mensaje publicado tras el deceso, la familia expresó su necesidad de tiempo para asimilar la pérdida y despedirse de Victoria. Según reportó People, las autoridades continúan realizando pesquisas para determinar qué ocurrió esa madrugada en el Fairmont, mientras la industria de Hollywood y quienes rodean al actor Tommy Lee Jones optaron por guardar silencio y acompañar al entorno de la joven fallecida con muestras de respaldo.