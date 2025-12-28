Entretenimiento

El último mensaje de Brigitte Bardot en redes sociales antes de morir

A través de la cuenta de su fundación, la legendaria actriz francesa, que falleció este domingo a los 91 años, pidió ayuda para un perro enfermo

Guardar
Brigitte Bardot abogó por los
Brigitte Bardot abogó por los animales en sus últimas publicaciones en redes sociales. (Reuters)

Brigitte Bardot, ícono indiscutible del cine francés y una de las figuras más influyentes del siglo XX, falleció a los 91 años dejando como último legado público un llamado urgente a favor de los animales.

La noticia de su muerte fue confirmada el domingo 28 de diciembre por la Fundación Brigitte Bardot para el Bienestar y la Protección de los Animales mediante un comunicado.

El anuncio llegó apenas un día después de que la organización compartiera en redes sociales un video protagonizado por la propia actriz, en el que pedía un hogar definitivo para un perro rescatado.

En ese último mensaje, Brigitte Bardot aparecía acariciando a Urphé, un joven dóberman que padece artritis generalizada severa y que había pasado gran parte de su vida en una perrera.

Brigitte Bardot apareció en un
Brigitte Bardot apareció en un video de su fundación para pedir apoyo por un perro enfermo. (Instagram)

En el video, difundido en Instagram, se describía al animal como “muy dulce, muy orientado a las personas, muy cariñoso y muy juguetón”.

“Hoy enviamos un SOS por Urphé. La tragedia de Urphé es que padece artritis generalizada grave. Artritis cervical que puede derivar en parálisis. Nos rompió el corazón saber de su diagnóstico, y por eso hoy hacemos este llamado”, señala el pie de foto,

Dos días antes, la fundación había compartido otra publicación de tono festivo: una fotografía de Bardot besando a otro perro rescatado como parte de un mensaje navideño.

“Todos los equipos de la Fundación Brigitte Bardot les desean una Feliz Navidad y felices fiestas. Gracias por su apoyo. Cuídense ustedes, a sus seres queridos y a sus animales”, decía el texto.

Brigitte Bardot envió un mensaje
Brigitte Bardot envió un mensaje navideño pocos días antes de su muerte. (Instagram)

Tras confirmarse su fallecimiento, la fundación difundió un video homenaje que recorre décadas de activismo y lucha en defensa de los animales.

“La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, Brigitte Bardot, actriz y cantante de renombre mundial, quien eligió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la causa animal y a su fundación”, expresaron.

Cabe destacar que la vocación activista de Brigitte Bardot comenzó mucho antes de la creación de su fundación, en 1986, más de una década después de retirarse definitivamente del cine.

Brigitte Bardot comenzó su
Brigitte Bardot comenzó su fundación una década después de retirarse del cine. (Reuters)

En 1962, utilizó su fama para exigir en televisión la obligación de aturdir a los animales antes del sacrificio. Años más tarde, en 1977, viajó hasta los hielos del Ártico para denunciar la caza de crías de foca y reclamar la protección de especies vulnerables.

Antes de convertirse en una voz global por los derechos de los animales, Bardot inició su carrera como modelo: a los 15 años ya aparecía en la portada de la revista Elle. Su salto a la fama internacional llegó en 1956 con Y Dios creó a la mujer, filme que la consagró como símbolo de libertad y sensualidad.

A lo largo de su trayectoria participó en títulos emblemáticos como Crazy for Love, Manina, la chica en bikini, Los dientes largos, El retrato de su padre y Querida Brigitte, de 1965, junto a James Stewart.

Brigitte Bardot es recordada
Brigitte Bardot es recordada por su participación en "Y Dios creó a la mujer". (Captura de video)

La fundación que lleva su nombre aseguró que su legado perdurará a través de las campañas y acciones que continúan activas. “Deseamos honrar la memoria de una mujer excepcional que lo dio todo y lo sacrificó todo por un mundo más respetuoso con los animales”, afirmó la organización.

Brigitte Bardot deja a su esposo y a su hijo, y una huella profunda que trasciende el cine: la de una mujer que eligió dedicar su vida a quienes no tienen voz.

Temas Relacionados

Brigitte Bardotmuerteestrellas de Hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

Ethan Hawke vuelve al centro de la escena con “Luna Azul” y un prestigio renovado

En una entrevista con Vanity Fair, el actor con 40 años de experiencia repasó cada década de trayectoria, reflexionó sobre los cambios en la industria del cine y reivindicó la autenticidad y el “carpe diem” como ejes de su vida y su obra

Ethan Hawke vuelve al centro

Nell Fisher contó cómo fue actuar con sus ídolos de Stranger Things: “Fue bastante abrumador”

La actriz de 14 años compartió en Wonderland Magazine las sensaciones de enfrentar un entorno desconocido junto al elenco principal de la exitosa serie de Netflix, experimentando emociones intensas en su primer gran papel internacional

Nell Fisher contó cómo fue

Timothée Chalamet celebró su cumpleaños 30 con fotos inéditas de su niñez

El protagonista de “Marty Supreme” compartió recuerdos de cuando era niño y agradeció los saludos

Timothée Chalamet celebró su cumpleaños

‘Stranger Things’ vs. ‘Dark’: las similitudes entre la quinta temporada y la serie alemana

El desenlace de la exitosa producción de Netflix provocó una ola de comparaciones. ALERTA SPOILERS

‘Stranger Things’ vs. ‘Dark’: las

Así fue la última aparición pública de Brigitte Bardot

La retirada actriz francesa fue captada el año pasado en Saint-Tropez durante su 90º cumpleaños

Así fue la última aparición
DEPORTES
La autocrítica de Edinson Cavani

La autocrítica de Edinson Cavani por el difícil año que tuvo en Boca: el gol errado que más lamenta

La figura de Alemania que dejó afuera a la Argentina entre los candidatos a ganar el Mundial 2026: su crítica a la organización

El fuerte comunicado de Atlético Nacional en medio de las negociaciones con Boca por el pase de Marino Hinestroza

Entrada glamorosa, baile y un punto que despertó la ovación rival: el show de Sabalenka en la Batalla de los Sexos ante Nick Kyrgios

La lupa sobre la última gran gala del fútbol en 2025: quién ganó el “premio Maradona” y la polémica a nivel selecciones

TELESHOW
Las románticas postales de Adrián

Las románticas postales de Adrián Suar junto a su novia Rocío Robles en Roma para celebrar los 33 años de la modelo

Sol Pérez compartió el importante logro de su hijo Marco: “¿En qué momento?"

Entre mates y playa, Leo Sbaraglia eligió Punta del Este para desconectar antes del 2026

Paula Chaves y sus hijos sorprendieron a Pedro Alfonso en su debut teatral en Carlos Paz: “¡Iguales a papá!"

El deslumbrante look de Juana Viale para cerrar el año: strapless, lentejuelas y falda ajustada

INFOBAE AMÉRICA

El desplome récord de la

El desplome récord de la moneda iraní desató huelgas y protestas contra el régimen: “El momento de estar juntos es ahora”

El hallazgo de un mosaico romano en Inglaterra aporta nueva interpretación sobre la guerra de Troya

Putin eliminó la obligación de declarar ingresos para altos funcionarios rusos y refuerza la opacidad sobre los controles anticorrupción

Los 20 puntos del plan conjunto de Estados Unidos y Ucrania que busca una salida negociada a la invasión rusa

Rusia condicionó el fin de la guerra a la retirada ucraniana del Donbás y descartó un cese al fuego temporal