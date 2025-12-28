El último mensaje de Brigitte Bardot en redes sociales antes de morir

Brigitte Bardot abogó por los animales en sus últimas publicaciones en redes sociales. (Reuters)

Brigitte Bardot, ícono indiscutible del cine francés y una de las figuras más influyentes del siglo XX, falleció a los 91 años dejando como último legado público un llamado urgente a favor de los animales.

La noticia de su muerte fue confirmada el domingo 28 de diciembre por la Fundación Brigitte Bardot para el Bienestar y la Protección de los Animales mediante un comunicado.

El anuncio llegó apenas un día después de que la organización compartiera en redes sociales un video protagonizado por la propia actriz, en el que pedía un hogar definitivo para un perro rescatado.

En ese último mensaje, Brigitte Bardot aparecía acariciando a Urphé, un joven dóberman que padece artritis generalizada severa y que había pasado gran parte de su vida en una perrera.

Brigitte Bardot apareció en un video de su fundación para pedir apoyo por un perro enfermo. (Instagram)

En el video, difundido en Instagram, se describía al animal como “muy dulce, muy orientado a las personas, muy cariñoso y muy juguetón”.

“Hoy enviamos un SOS por Urphé. La tragedia de Urphé es que padece artritis generalizada grave. Artritis cervical que puede derivar en parálisis. Nos rompió el corazón saber de su diagnóstico, y por eso hoy hacemos este llamado”, señala el pie de foto,

Dos días antes, la fundación había compartido otra publicación de tono festivo: una fotografía de Bardot besando a otro perro rescatado como parte de un mensaje navideño.

“Todos los equipos de la Fundación Brigitte Bardot les desean una Feliz Navidad y felices fiestas. Gracias por su apoyo. Cuídense ustedes, a sus seres queridos y a sus animales”, decía el texto.

Brigitte Bardot envió un mensaje navideño pocos días antes de su muerte. (Instagram)

Tras confirmarse su fallecimiento, la fundación difundió un video homenaje que recorre décadas de activismo y lucha en defensa de los animales.

“La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, Brigitte Bardot, actriz y cantante de renombre mundial, quien eligió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la causa animal y a su fundación”, expresaron.

Cabe destacar que la vocación activista de Brigitte Bardot comenzó mucho antes de la creación de su fundación, en 1986, más de una década después de retirarse definitivamente del cine.

Brigitte Bardot comenzó su fundación una década después de retirarse del cine. (Reuters)

En 1962, utilizó su fama para exigir en televisión la obligación de aturdir a los animales antes del sacrificio. Años más tarde, en 1977, viajó hasta los hielos del Ártico para denunciar la caza de crías de foca y reclamar la protección de especies vulnerables.

Antes de convertirse en una voz global por los derechos de los animales, Bardot inició su carrera como modelo: a los 15 años ya aparecía en la portada de la revista Elle. Su salto a la fama internacional llegó en 1956 con Y Dios creó a la mujer, filme que la consagró como símbolo de libertad y sensualidad.

A lo largo de su trayectoria participó en títulos emblemáticos como Crazy for Love, Manina, la chica en bikini, Los dientes largos, El retrato de su padre y Querida Brigitte, de 1965, junto a James Stewart.

Brigitte Bardot es recordada por su participación en "Y Dios creó a la mujer". (Captura de video)

La fundación que lleva su nombre aseguró que su legado perdurará a través de las campañas y acciones que continúan activas. “Deseamos honrar la memoria de una mujer excepcional que lo dio todo y lo sacrificó todo por un mundo más respetuoso con los animales”, afirmó la organización.

Brigitte Bardot deja a su esposo y a su hijo, y una huella profunda que trasciende el cine: la de una mujer que eligió dedicar su vida a quienes no tienen voz.